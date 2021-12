Abusó de una nena de 13 años en Neuquén y está libre

Un nuevo abuso sexual infantil conmociona a la región. En este caso el aberrante hecho ocurrió en la ciudad de Neuquén el pasado sábado por la madrugada. Según indicó Ángel, el padre de la niña de 13 años abusada, a la redacción de Mejorinformado.com, el acusado se llama Nicolás y era un amigo cercano de la familia. Tal es así que el hecho se produjo en la propia casa familiar, en el Barrio 7 de Mayo, el mismo en el cual ocurrió semanas atrás el aberrante caso de Salomón, el bebé violado y asesinado por su padrastro.

En este reciente hecho de abuso, el propio papá de la nena tomó la palabra para denunciar la inacción de la Justicia, y con la voz quebrada por el hecho, relató a este medio: "Esta persona venía a Neuquén por un tratamiento psicológico por violencia familiar, y como lo conocemos hace mucho tiempo le brindé mi casa. Yo lo ayudaba, y el trabajaba en mi casa que estoy construyendo, así que le daba trabajo y un techo para hacer su tratamiento" indicó Ángel, y continuó: "El sábado salimos a un cumpleaños familiar, lo invitamos, y lo llevamos así nos ayudaba con el asado. El pedía todo el tiempo mucho alcohol, hasta que le dije que no tomara mucho porque nosotros somos muy prolijos con ese tema. Pero a esta persona lo pueden esas cosas y realmente no se si también estaba drogado".

El padre de la víctima detalló que regresaron al domicilio cerca de las 2 de la mañana y "esta persona se tomó otra cerveza más y le dije -basta, vamos a descansar-". Según contó Ángel, la vivienda está en remodelación, y como entre la familia y el ahora acusado había confianza (con una amistad de 12 años), armaron en el comedor lugares separados para que la pequeña duerma, y en otro sector lo haga el acusado. "Nosotros somos personas de bien, y confiábamos en él, nunca insinuó algo similar, solo tenía problemas de violencia en su hogar", contó todavía conmocionado el padre de la nena.

Cómo fue el abuso:

"Mi hija se despierta y sintió que él vino hacia ella y se le tiró encima y le dijo que haga silencio y que no haga ni diga nada. Y pasó lo que pasó. Mi hija se defendió y con mucho miedo no sabía que hacer, tenía el teléfono a mano y empezó a escribir, mientras él seguía haciendo lo que hacía. Me mandó mensajes a mi, y a mi mujer pero cuando descansamos tenemos el teléfono en silencio. Y le mandó mensajes a otros contactos, a familiares y gracias a Dios con eso pudimos detenerlo. Mi hija menor de 3 años escuchó ruidos y se levantó y volvió llorando, porque quería ir al baño y no podía. Ahí mi hija la vio y se zafó y la llevó. Entonces aprovechó y entró a mi habitación y me dijo -ya viene la policía, quedate tranquilo papá-, yo pensé que estaba dormida o sonámbula, pero ella estaba aterrada y me dijo -por favor papá, Nicolás me tocó-.

Ángel prosigue: "Yo lo primero que hice fue resguardar al resto de mi familia en silencio porque mi mujer se alteró mucho. Tomé el teléfono y di ubicación al personal policial con el que siempre estoy en contacto en el barrio y ya quebrado sin poder ni hablar les dije que era urgente. Gracias a Dios apareció uno de los tíos al cual mi hija le escribió para avisarle que estaba en peligro. Llegó junto con la policía".

Él se hacía el dormido y yo quise hacer lo peor contra él, pero logré contenerme por mi creencia en Dios. Abrí la reja y les hice seña que pasaran y les dije que lo saquen. Lo detuvieron adentro, lo quise golpear y les pedí que se lo llevaran. Les expliqué qué había pasado y se lo llevaron detenido unas horas.

Según contó el padre de la nena, la Policía hizo peritajes, se llevó sábanas y ropa. Luego fueron a la fiscalía con la Defensora del menor, "pero no nos dieron una solución" indicó. Les dijeron que "no se podía hablar del tema porque la nena estaba muy mal. Dijeron que iba a llevar un tiempo largo para que ella hable, pero ella contó todo. Ella está muy mal pero puede hablar. La fiscal y la defensora del niño de Neuquén no nos dio respuesta. Nos dijeron que iban a hacer junta psicológica para después ver si va a cámara Gesell. Mientras tanto este monstruo sigue libre".

Con plena indignación en su voz, Ángel asegura: "Este tipo ahora está libre, se está escondiendo en su lugar de domicilio que es Villa El Chocón. Convenció a su mujer de que él no había hecho nada".

Hasta el momento, según indica la familia de la nena, la fiscalía resolvió que el caso fue un "abuso sexual simple", y sólo impusieron una restricción perimetral al acusado, que luego de haber abusado de una niña, el pasado sábado, sigue libre e impune, transitando por la provincia.