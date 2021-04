Entradera en la casa de un empresario cipoleño

Luego de que el esposo saliera rumbo a su empresa, una banda de delincuentes atacó a la mujer que estaba sola en su casa. Aunque no la golpearon, la tuvieron en el piso hasta que entregó el dinero que le pedían y cheques de la actividad metalúrgica que desarrolla el marido. Al ingresar a la vivienda encapuchados, la víctima no pudo aportar datos sobre sus características físicas.

Poco antes de las 8 de la mañana, el hombre sacó su camioneta y antes de partir hacia Neuquén, se despidió de su esposa. Ella, como todos los días, cerró la puerta y antes que pudiera empezar a hacer los menesteres domésticos, escuchó ruidos afuera. Pensó que era su marido que se había olvidado algo, y al abrir la puerta al menos dos delincuentes la empujaron y la tiraron al piso, donde le empezaron a exigir que entregue los dólares que tenía guardados, mientras le ataban la manos.

El violento hecho sucedió en una casa de calle Villegas 865 de Cipolletti. La mujer sin resistirse al robo, les indicó donde tenían el dinero guardado. Sin embargo no se conformaron con los 60 mil pesos que encontraron y volvieron a insistir con los dólares. Por lo que revisaron toda la habitación de la pareja y muebles de otras dependencias de la vivienda del barrio Almirante Brown, sin encontrar más que esa suma y algunos cheques al portador que no habían sido cobrados porque no estaban en fecha.

Al comprobar que el dato que tenían sobre los ahorros de la familia era falso, los delincuentes encapuchados salieron de la casa y escaparon sin que la víctima pudiera ver de qué forma lo hicieron. Luego de algunos minutos, los que tardó en desatarse, la mujer llamó a la Policía y a su marido, quien regresó para contenerla y acompañarla.

Pese a las pericias realizadas por el Gabinete de Criminalística, no fueron muchos los rastros que pudieron encontrar ya que además de capuchas, utilizaron guantes para no dejar huellas dentro de la casa. La fiscal Eugenia Vallejos ordenó que la brigada de investigaciones se ocupe del caso y solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad de las viviendas y comercios cercanos para buscar alguna pista que permita identificar a los delincuentes.