Su hija no aparece hace dos meses y la busca entre la basura

Verónica hace dos meses que busca por cielo y tierra a su hija que desapareció el pasado 15 de abril en Las Heras, Mendoza. Hay detenidos: un jefe narco y otros dos hombres, que ya están imputados por femicidio a raíz de unas escuchas telefónicas. Sin embargo el cuerpo de Abigail Carniel, de 18 años, no aparece.

“Acá estoy, sola, tratando de encontrar a mi hija. Subiendo en piedras, fijándome en surcos, desenterrando. Remuevo cosas en basurales. Sola, sin la Policía ni nadie que me ayude. ¿Por qué, señor fiscal?”, sostuvo conmovida y desesperada la madre en diálogo con TN. Abigail fue viste por última vez en la madrugada del 16 de abril en el barrio Sargento Cabral, había llegado al lugar en colectivo junto a dos amigas. La joven vivía a unos pocos kilómetros del lugar donde ya no se su paradero.

Los imputados por el femicidio

Matías "Fido” Díaz Verón, de 42 años

Cayetano “Tito” Chumacero, de 42 años

Martín “Chupetín” Márquez, de 36 años

Luego de varios allanamientos ordenados por quién está a cargo el fiscal de Homicidios, Carlos Torres, los detuvieron a los tres.

"Hay escuchas incorporadas al expediente donde uno de los tres hombres confiesa que mató a Abigail. Es una conversación por teléfono entre ‘Chupetín’ y la novia. La mina le recriminaba ‘por qué mataron a la piba esa’. ‘Asesino’, le decía. Y él le respondía: ‘Vos callate porque vas a ser la próxima. A esa gila ya se la llevaron’”, relató Verónica y agregó que: “La novia llora y le pregunta ‘por qué lo hiciste’. Y él le responde que lo tuvo que hacer ‘por el otro que para mí es ‘Fido’, el jefe narco del barrio Sargento Cabral y los otros dos responden a él”.

La madre no va a descansar hasta encontrar el cuerpo de su hija, ella misma y su familia encabezan los rastrillajes sin efectivos policiales, sin la justicia. “Al principio hicieron dos operativos y después nada. Nadie nos apoya para encontrarla, no pido nada solo que nos manden perros, porque se nos hace muy difícil en estas condicione", dijo entre lágrimas.

Días antes de la desaparición de Abigail, su mamá la había visto: “Habíamos discutido, me dijo que se iba a ir de casa. Se fue a lo de una amiga, volvió un martes y nos arreglamos. Me pidió plata, agarró unos elementos de higiene, me dijo ‘bueno, mamita, después te veo’. Y no la vi más”.