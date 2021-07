Un año de prisión en suspenso para un violento en Loncopué

En marzo pasado, Jonathan Encina fue a la casa de su ex pareja a buscar a su hijo. La mujer no estaba y sí, en cambio, se encontraba un amigo. Entonces se violentó, rompió una ventana y entró. Tomo un cuchillo e hirió al hombre. Al rato llegó su ex esposa, a quien también agredió a golpes. El episodio ocurrió en Loncopué y el agresor, tras aceptar el hecho, acordó una pena de un año de prisión en suspenso.

El fiscal de Zapala, Marcelo Jofré, y el defensor de Encina llegaron a un acuerdo antes del inicio del juicio por los delitos de amenazas simples y lesiones leves agravadas por el vínculo, en concurso real con amenazas simples y lesiones leves en concurso real entre sí, todo en carácter de autor.

Además de la aceptación del hecho, el acuerdo incluye un año de prisión en suspenso y el cumplimiento de pautas de conducta: “prohibición absoluta de acercamiento a las víctimas a una distancia no menor a 200 metros; de ejercer todo tipo de violencia o contacto por sí o por terceros y por cualquier medio; no cometer nuevos delitos y abstenerse del consumo excesivo de bebidas alcohólicas ni estupefacientes. Además, el imputado deberá presentarse en el control de Población Judicializada cada cuatro meses”.

Jofré, a la hora de presentar el acuerdo, explicó que, consultada respecto del acuerdo, la víctima del ataque le informó que iba a “mudarse a otra ciudad y que no quería que el imputado quedara detenido”.

Antes de resolver, la jueza de Garantías explicó los detalles del acuerdo y, en ese contexto, ambas víctimas prestaron su conformidad. Finalmente, y luego de un cuarto intermedio, la magistrada lo homologó y condenó a Encina.

El hecho ocurrió el sábado 20 de marzo, cerca de las ocho y media de la tarde en la localidad de Loncopué. El condenado Encina fue al domicilio de su expareja para llevar al hijo que tienen en común. En el lugar no se encontraba la víctima, pero si un amigo de ella. El imputado se tornó violento, rompió una de las ventanas del comedor e ingresó. Agarró un cuchillo y atacó al hombre, provocándole un corte en la cara y otros cortes en un brazo, mientras le expresaba “que los iba a matar a los dos”. Más tarde, la mujer llegó a su casa y se encontró con Encina en la vereda. Al verla, el imputado la persiguió hasta que la alcanzó y la agredió físicamente, aunque la víctima alcanzó a escapar.