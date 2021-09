Tras el desalojo, tomaron un destacamento en El Bolsón

Tras la intervención policial ordenada por la Justicia y el desalojo de un campo en la zona de Cuesta del Ternero, en cercanías de El Bolsón, un grupo de encapuchados que de la Lof Quemquemtreu mantiene tomado el destacamento de la Policía de Río Negro, en reclamo por la intervención del pasado viernes.

Como es una lamentable costumbre, aún no hay información oficial por parte de la Jefatura de la fuerza rionegrina, sin embargo Mejor Informado pudo acceder a información confiable que indica que durante la tarde un grupo de encapuchados llegó al destacamento y luego de protestar en el exterior, ingresaron al edificio que fue desalojado para resguardar al personal.

Se supo que hay alguno focos de fuego, pero por el momento no hubo intervención de los bomberos voluntarios de El Bolsón, quienes esperan que les brinden garantías para poder llegar al lugar y que no exista riesgo de ataque hacia el personal.

Durante la tarde, integrantes de la comunidad mapuche mantuvieron cortado el tránsito en el cruce de ruta Nacional 40 y la Provincial 6. Le demandan a la fiscalía que brinde respuestas sobre el desalojo de las tierras que mantenían ocupadas en el paraje ubicado al este de El Bolsón y a unos 25 kilómetros de El Maitén, detrás del cerro Piltriquitrón.

La justicia ordenó el desalojó del campo Los Alamos el pasado viernes, sin embargo durante la mañana del sábado los uniformados que quedaron de guardia en el campo registraron la presencia de unas 15 personas encapuchadas, quienes los agredieron con piedras y provocaron daños en dos patrulleros.

Los integrantes de la comunidad Quemquemtreu pretenden asentarse en esas tierras que antiguamente le pertenecían a la familia mapuche de Lucinda Quitupuray, quien fue encontrada muerta a balazos en su cama en 1999. El campo en cuestión tiene unas mil hectáreas y no hay herederos. Desde hace algunos años, fue adjudicado por el Servicio Forestal Andino a Rolando Rocco Pórfido como administrador y que desarrolle un emprendimiento de madera, por lo que se taló el bosque nativo y se implantó pino. Precisamente esta persona se presenta como propietario e impulsó el proceso de desalojo realizado el viernes por lo Policía de río Negro.