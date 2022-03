Los encañonaron y les robaron las bicicletas en el puente

Una pareja cipoleña fue abordada a punta pistola cuando subían al puente carretero que une Cipolletti con Neuquén. La tarde de paseo y ejercicio por una cuestión de salud terminó de manera abrupta cuando los ladrones se llevaron las bicicletas y huyeron en dirección a Costa Norte, el barrio rivereño cipoleño.

El hecho sucedió ayer domingo cerca de las 17.20. Mariela, una de las víctimas explicó que "salimos a hacer deportes con mi marido, porque él es operado del corazón. Nos interceptaron un hombre y una mujer armados, nos apuntaron y se llevaron nuestras bicis. Se fueron por debajo del puente con rumbo a Costa Norte".

La mujer, asustada por lo que estaba pasando, le arrojó su bicicleta a los ladrones y saltó el guardraid hacia la ruta para pedir ayuda. "No me atropelló un auto porque Dios es grande. La gente paraba pero no podían hacer nada, fue todo muy rápido".

Lo curioso sucedió minutos después, porque muy cerca del lugar del asalto se encuentra el puesto caminero de la Policía de Río Negro, a donde acudió la pareja para solicitar ayuda. Pero la respuesta no fue la que esperaban. Es que el uniformado que los recibió les aseguró que "ellos que según el Fiscal, no pueden participar de la detención o búsqueda porque son personal de tránsito y ese trámite le corresponde a otro sector policial", aseguró Mariela al medio local misnoticias.com.ar

Este tipo de hechos no son novedad, ya que es común que existan asaltos a las personas que pasan caminando o en bicicleta por el espacio destinado a este tipo de tránsito sobre el puente. Los delincuentes aprovechan la zona ciega de atrás de las viejas oficinas del peaje para cometer los hechos sin que nadie los vea, tampoco es fácil de escapar de ese lugar porque existe un alambrado olímpico hacia el terraplén del puente y para el otro lado está la pared del viejo edificio de Caminos del Valle.