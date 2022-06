Viajó de Plottier a un torneo de natación y murió de un paro

El peor final para un torneo de natación máster. Es que cuando sólo restaba por competir una categoría, todo se cortó abruptamente ante los gritos desesperados y corridas por parte de todos los presentes. Es que de repente, un hombre de unos 40 años cayó tendido al piso del natatorio del Club Del Progreso de Roca. Pese a los intentos por mantenerlo con vida y a la rápida llegada del servicio de emergencia SIARME de la provincia, que lo trasladó al hospital local, el desenlace fue fatal.

El hecho se registró cerca de las 21 de ayer, en las céntricas instalaciones de Del Progreso. Durante toda la jornada se había disputado un torneo de categoría máster de natación, con series de distintas divisiones y estilos. Ya sobre el final, cuando apenas quedaba una competencia de varias series, comenzaron los gritos y la gente que estaba presenciando el torneo rápidamente se agolpó en un sector.

Es que uno de los espectadores, de unos 40 años y oriundo de Plottier, que había llegado a Roca para presenciar el certamen, cayó tendido al piso, con claras muestras de tener muchas dificultades para respirar. Los organizadores llamaron inmediatamente al SIARME, que llegó muy rápido al lugar.

En medio de la desesperación, los paramédicos del servicio de emergencia provincial le practicaron maniobras de RCP y lograron mantenerlo con vida, aunque su estado de salud era gravísimo. Luego lo cargaron en una camilla y lo llevaron de urgencia la Hospital Francisco López Lima, donde ingresó con una falla grave en el corazón. Minutos después, se supo que volvió a tener un paro cardio respiratorio dentro del establecimiento de salud y el desenlace fue fatal.

Fuentes consultadas por Mejor Informado confiaron que el club tiene en sus instalaciones un desfibrilador, que está colocado de tal manera que sirve tanto para el natatorio como para el gimnasio de básquet, pero que desconocen por qué situación no se utilizó en esta oportunidad y hubo que esperar el arribo de la ambulancia del servicio de emergencia. Datos extraoficial recogidos, indican que en la última semana no habían visto el costoso aparato. Es más uno de los presentes, reconoció que "siempre lo veía entraba al natatorio, pero la última semana noté que no estaba".

Luego del incidente, los organizadores decidieron con buen criterio dar por finalizado el certamen y dejar liberado el espacio para que la Policía trabaje en el interior realizando los peritajes de rigor.