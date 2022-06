Intentaron violar a una alumna dentro de un colegio

Una alumna del CPEM 28 de San Martín de los Andes, fue víctima de un verdadero infierno cuando el viernes, cuando salía de una clase, fue interceptada dentro del establecimiento por un joven encapuchado que la golpeó y la manoseó en sus partes íntimas. En un momento la chica reaccionó, pateó al agresor en sus genitales y logró escapar. Su madre hizo público el dramático episodio y radicó la denuncia en la comisaría del barrio El Arenal.

De acuerdo con lo publicado por Realidad Sanmartinense, el hecho ocurrió el viernes pasado cerca de la una y media de la tarde.

Aseguró la mujer que el grueso de los alumnos salió a la una y diez de la tarde, pero como su hija se había olvidado la carpeta de plástica, regresó al establecimiento. “Allí, dentro del predio del CPEM 28, un chico de entre 19 y 20 años, de voz gruesa, zapatillas negras, pantalón negro, capucha negra y un pasamontañas de color negro con algunos dibujos, la tomó del brazo y la escondió detrás de una pared”. Aclaró que el cerco del colegio está roto y la vegetación impide ver si hay gente.

Agregó que “ahí, contra la pared, el muchacho comenzó a golpearla con los puños en la cara, brazos y comenzó a tocar sus partes íntimas. Quería abusar de ella y la amenazó que si gritaba o si pedía ayuda la iba a matar, que iba a ser peor para ella. En un momento dado le quitó el celular cuando ella lo amenazó que iba a llamarme”.

Al ver que su hija no llegaba, comenzó a llamarla. Le envió varios audios, pro nunca obtuvo respuesta. Sucedió que el teléfono estaba en poder del atacante, quien al tiempo en que le hacía escuchar los mensajes de la madre la amenazaba con que “si decís algo yo te mato”.

La mujer comentó que en un momento de desesperación, logró patear al agresor en sus genitales. “Cayó al suelo arrodillado y ella pudo sacarle el celular y salir corriendo hacia la casa de su abuela”, explicó.

“Para esa hora yo había salido a buscarla; me dolía el pecho porque intuía que algo malo le había pasado” acotó, hasta que “su abuela me llamó y me dijo que mi hija estaba allí. La fui a buscar y estaba en pánico, aterrada, con golpes en la cara, en un ojo y en los brazos”, expresó.

Ambas fueron a la comisaría 43 del barrio El Arenal a radicar la denuncia correspondiente.

Al parecer, el agresor ya estaría identificado y sería un joven con antecedentes por robos en esa zona, ya que al ser consultada sobre si tiene algún dato del autor, la mamá explicó que “es del barrio, varias chicas ya se acercaron y explicaron cómo se mueve por la zona porque tiene todo sabido por dónde entrar y esconderse, es del barrio Chacra 4”.