Le prendieron fuego su verdulería: se murió de un infarto

Conmoción en la zona sudoeste de Rosario, luego de que un comerciante muriera de un infarto este miércoles al ver cómo se prendía fuego su verdulería. Las primeras informaciones indicaron que se habría tratado de un incendio intencional. El hecho sucedió en el Pasaje Origone al 5900.

Una dotación del Cuartel Sur de Bomberos acudió hasta el lugar, sin embargo ya era tarde, las llamas ya habían sido controladas por los vecinos que con sus baldes con agua controlaron el incendio. Según informaron medios locales, aún se aguarda el resultado oficial de las pericias, pero si se supo que el incidente habría sido ocasionado mediante una bomba molotov que un grupo de delincuentes arrojó por una ventana.

Aunque el fuego no llegó a propagarse, Alberto Tramontana, de 62 años, falleció como consecuencia de una descompensación cardíaca (infarto), ocasionado al ver su comercio consumirse por las llamas.

Su hija, denunció al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) por la demora en arribar al lugar, afirmando no tenían en condiciones el aparato desfibrilador: “Llegaron los bomberos, la policía y la ambulancia apareció media hora después y cuando llegó el aparato para reanimarlo no tenía baterías, no funcionaba. Eso nos dio una impotencia terrible”, señaló enfurecida en diálogo con el programa El Primero de la Mañana de la radio LT8.



Asimismo, señaló que su papá “tenía problemas cardíacos y estaba esperando turno para ser operado otra vez del corazón. El incendio no pasó a mayores, pero del susto se descompensó en la calle”.

Tramontana recibió las primeras maniobras de RCP por parte de bomberos y policías, mientras aguardaban la llegada del móvil: “El primero que lo asstió fue un policía que se arrodilló y le hizo RCP, pero como se cansó lo ayudó un bombero. Si llegaba la ambulancia con el aparato desfibrilador como corresponde, se hubiese salvado”, añadió.

El caso se encuentra en manos de la fiscalía de Rosario, que deberá investigar el hecho para dar con los responsables del incendio.