Tiene fecha el nuevo juicio por el femicidio de Agostina

El juicio por el femicidio de la joven Agostina Gisfman vuelve a cero, tras la inédita y muy grave amenaza al jurado popular que estaba a punto de dar a conocer su veredicto. Se anticipó que este viernes se realizará el sorteo de jurados, el 5 de octubre la selección y el debate comenzará el 11 de octubre. La magistrada Leticia Lorenzo no participará del nuevo juicio porque tiene audiencias agendadas en su jurisdicción: Zapala.

El juicio estaba en su etapa de definición. El jurado, que preparaba el veredicto, había comenzado a deliberar el martes a las tres de la tarde y al anochecer, tras una extenuante jornada, se decidió un cuarto intermedio. Cuando esta mañana uno de los integrantes fue al baño de varones leyó un mensaje que, aunque muy genérico, lo consideró intimidante: “voten bien”. Inmediatamente comentó esa circunstancia y por acuerdo de partes –fiscalía, querella y defensas- se resolvió anular el juicio.

Todos los funcionarios o magistrados consultados por el episodio ocurrido en el edificio de la Ciudad Judicial coincidieron en calificarlo como “muy grave”. Se trata de un sector, en teoría, vedado al público e incluso a los empleados del Poder Judicial.

El fiscal Juan Agustín García, en diálogo con AM550, indicó que hoy en horas del mediodía “hicimos una inspección en el lugar, con personal de comisaria primera y con personal de Criminalística de la unidad de servicios periciales del Poder Judicial, como para darle un inicio a la investigación penal, la misma va a continuar con una unidad fiscal de actuación genérica”.

Agregó que “por lo que pudimos constatar, es un baño interno; no teníamos acceso al mismo y por lo que estuvimos viendo en el lugar, hay cámaras en los pasillos y ahora se secuestraron y luego habrá que hacer una análisis de las mismas para ver qué persona se acercó a ese sector”.

“Solicitamos que la oficina judicial fije lo más rápido posible un nuevo juicio y en ese aspecto se ha fijado para este viernes un nuevo sorteo de jurados, la elección para el 5 de octubre y el juicio comenzaría el 11 de octubre”, informó.

Desde el Ministerio Público de la Defensa se pidió una rápida investigación de lo ocurrido.

Laura Giuliani, Natalia Pelosso y Pablo Marazzo, firmaron un breve documento en el que señalaron que “ante los hechos de público conocimiento ocurridos en el marco del juicio por jurados para determinar las responsabilidades por el hecho que tuvo como víctima a Agostina Gisfman, desde el Ministerio Público de la Defensa se insta al Ministerio Público Fiscal a realizar rápidamente las investigaciones necesarias para lograr el esclarecimiento de lo acontecido”.

La jueza técnica del debate, Leticia Lorenzo, en diálogo con 24/7 Noticias adelantó que no podrá estar presente en el nuevo juicio a los imputados por el femicidio de Agostina ya que tiene audiencias en Zapala en agenda.

La magistrada puso sobre la mesa la falta de controles en se sector del edificio judicial. “Por suerte tenemos cotidianeidad en los juicios por jurados, pero eso mismo pudo provocar que no se le preste demasiada atención a la seguridad”, dijo, y explicó que “al principio, a los periodistas se les debía pedir que no fotografíen a los jurados; ahora ya no hace falta”.

Agostina Gisfman fue asesinada a puñaladas la noche del 14 de mayo de 2021 y su cuerpo fue quemado en el basural de Centenario, en inmediaciones del autódromo. La teoría que la fiscalía aseguró que probó fue que el crimen de la joven fue instigado por Ana María Perales tras descubrir que su esposo, Juan Carlos Monsalve, había mantenido una relación sexual con la víctima. Aseguró que la mujer lo conminó a terminar con la vida de Agostina.

Gustavo Chianesse habría sido el encargado de “ubicar” a Agostina y arreglar un encuentro con Monsalve, el que se concretó el 14 de mayo. García afirmó que Monsalve y la joven se dirigieron al basural de Centenario en una camioneta y Enzo Monsalve y Maximiliano Zapata en otra hacia el mismo sitio. Allí la mataron a puñaladas y luego quemaron el cuerpo.

Los cinco imputados están con prisión preventiva.