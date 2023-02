Cipolletti: violento robo de un auto en pleno centro

Un violento siniestro ocurrió en la madrugada del sábado en el centro de la ciudad de Cipolletti. Le arrojaron baldozas y hasta intentaron llevarse el auto con la conductora todavía a bordo. La propietaria ya hizo la denuncia y apela a la solidaridad de los vecinos para poder recuperar el rodado.

La víctima es una mujer de 31 años. Ella venía circulando por la calle Alem, y a la altura 100, tres hombres y una mujer empezaron a lanzarle pedazos de baldozas al auto con el fin de poder secuestrárselo. En pleno acto vandálico, los individuos intentaron llevarse el auto con la conductora todavía a bordo del vehículo. A pesar de su esfuerzo, Agustina (la dueña del transporte) pudo bajarse a tiempo . Los delincuentes una vez cumplido su cometido, escaparon por la calle Mengelle.

"Perdí la cuenta cuantos ladrillazos o baldosas me arrojaron pero fue cuando estaba poniendo el auto en marcha. Todos me los tiraron del lado del acompañante. Toqué mucha bocina para llamar la atención pero fue en vano. Logré salir por mi lado y uno de ellos me pedía las cosas de valor. Intentaron llevarme, pero gracias a Dios pude evitar eso. Una vez arriba, se fueron hacia Mengelle", relató la damnificada.

El auto robado es un Renault Kwid, modelo 2020 y la patente AE 316 JN. La víctima hizo la denuncia en la Unidad 32 de calle Mengelle. Un amigo de la afectada le manifestó que pudo visibilizar el auto en la zona del Barrio Obrero. Ella está pidiendo la buena voluntad de los vecinos para comunicarse en caso de locarlizarlo (su número de contacto es 2996738398).