Colapinto tras Bélgica: “No fue una buena carrera. Hay que seguir laburando”

Franco Colapinto disputó su 8° Gran premio de Fórmula 1 con el equipo Alpine, terminando penúltimo en las posiciones de la carrera que fue ganada por Oscar Piastri de McLaren y en la que su compañero de equipo, Pierre Gasly, sumó puntos para la escudería.

El argentino finalizó penúltimo (19°), sólo por delante de Isack Hadjar del Red Bull y no se mostró conforme con lo vivido al cabo de las 44 vueltas.

“Con gomas intermedias iba rápido, muy bien, aunque creo se demoró la primera parada un par de vueltas. Ya con lisas, el ritmo me costó, el auto no hizo el click y se puso todo complicado. En general no fue una buena carrera, hay que seguir laburando”, analizó en los boxes con la prensa hispana que lo aguardó mientras se desarrollaba la premiación a Piastri en lo más alto del podio.

La disputa de la competencia en el autódromo de Spa comenzó con retraso de 90 minutos debido a la lluvia que motivó la bandera roja, recién cuando se cumplió con la vuelta de reordenamiento previo a la larga.

Así fue como en la vuelta de la parrilla a la pista, todos lo hicieron con gomas intermedias, soltando diferentes estrategias que en el caso del argentino no lo dejaron del todo conforme.

“En el primer tramo estuvo bien, estuve rápido. Ya después no. Se hizo muy largo. Lo positivo es haber completado todas las vueltas”, soltó como concepto.

La situación positiva para Alpine fue el 10° lugar de Pierre Gasly, sumando puntos que le permiten el ingreso de dinero.

Lo que viene

Lo que viene para Colapinto ahora es el fin de semana próximo en Hungría, en la continuidad del certamen que lo tiene participando desde la fecha número 6 en Italia.

Esperando aún por el fin de semana que le permita estar un poco más adelante en la consideración, el sudamericano tendrá pocos días para dejar atrás Bélgica y concentrarse en otro capítulo europeo de la Fórmula 1.