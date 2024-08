Analizan si fue intencional el incendio de pastizales cerca del Tercer Puente

Un incendio de pastizales cerca del tercer puente de Neuquén alertó a los vecinos de la zona. Si bien la gran magnitud del fuego requirió de un arduo trabajo por parte de bomberos y de la Policía de Neuquén, no había viviendas cercanas y el operativo no afectó al tránsito, por lo que no hubo mayores inconvenientes.

Según explicó el comisario Jorge Rivas a Mejor Informado, el hecho sucedió alrededor de las 19:30 horas de este miércoles en la parte posterior del Tercer Puente, sobre la Ruta 22, en el predio del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).

Luego de acercarse a la zona afectada, también se notificó a los bomberos por la magnitud del fuego. "Trabajó el Cuartel de Bomberos 2 de Gregorio Álvarez y debió acercarse una segunda dotación", detalló el comisario.

Este jueves por la mañana se analiza la zona para investigar cuál fue su causa.

La superficie incendiada tenía alrededor de 150 metros cuadrados. "Los bomberos estuvieron más de dos horas trabajando", detalló Rivas, "Era mucha vegetación seca entonces se propagaba enseguida, pero afortunadamente, no había viviendas cercanas", continuó.

Respecto a la causa del incendio, este jueves por la mañana, la Dirección de Siniestros del área de Bomberos de Neuquén realizará las inspecciones necesarias. "Todo lleva a suponer que fue una maniobra intencional pero aún tienen que evaluarlo", expresó el comisario Rivas.