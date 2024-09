Nena de 9 años fue encontrada muerta en un basurero, investigan a la madre

El hallazgo del cuerpo de Kerollyn Souza Ferreira, una niña de 9 años, en un contenedor de basura en Guaíba, una localidad cercana a Porto Alegre, Brasil, generó conmoción en todo el país. Un cartonero fue quien encontró el cuerpo de la menor, lo que desencadenó una investigación que llevó a la detención de su madre, Carla Carolina Abreu de Souza, bajo la acusación de homicidio doloso calificado.

El fiscal a cargo del caso, Rafael de Lima Riccardi, afirmó que la madre no solo no protegió a su hija, sino que además la puso en una situación de grave riesgo al administrarle medicamentos de manera inapropiada. Según las declaraciones de Carla ante la policía, la noche antes del hallazgo, le dio a Kerollyn un sedante, clonazepam, sin prescripción médica. La autopsia preliminar reveló que la niña había ingerido un gramo de este medicamento, además de otro llamado risperidona, pero las causas exactas de la muerte aún no fueron esclarecidas.

Carla declaró ante las autoridades que ella también había consumido clonazepam la misma noche y que se quedó dormida junto a su hija. Según su relato, al despertar alrededor de las 7 de la mañana, notó que Kerollyn no estaba en casa, pero en lugar de buscarla, decidió tomar más pastillas y volvió a dormir. Esta versión no convenció a los investigadores, quienes desde el inicio encontraron varias inconsistencias en su testimonio.

No era la primera vez que Carla había sido denunciada por maltratar a su hija. De hecho, la policía y los servicios sociales ya tenían reportes de abuso y negligencia. “La muerte de Kerollyn es consecuencia directa de la conducta de la madre, quien permitió que su hija viviera en condiciones deplorables y sin supervisión, y además le administró un sedante sin control médico”, detalló el fiscal Riccardi. Los informes de la investigación también señalan que la menor fue víctima de maltrato físico y psicológico prolongado, lo que incluso llevó a Kerollyn al hospital en una ocasión por una lesión en la cabeza.

En paralelo a las acusaciones contra Carla, el padre de la víctima, Matheus Ferreira, fue denunciado por abandono material. A pesar de que la red de protección infantil había intervenido y la niña deseaba retomar contacto con él, Matheus no se ocupó de su hija. El Tribunal de Justicia evalúa ahora si también será juzgado por delitos conexos.

En una entrevista con el medio TV Globo, Matheus expresó su desconcierto tras la muerte de Kerollyn. “Me enteré de lo que estaba sucediendo por los vecinos. Me dijeron que la niña dormía en la calle, que comía comida de la basura. No tenía idea de la gravedad de la situación”, afirmó. El hombre también mencionó que en varias ocasiones le pidió a la madre que le entregara la custodia de la niña si no podía cuidarla, pero Carla nunca lo aceptó.