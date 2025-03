Muerte dudosa en Allen: se conoció el informe preliminar de la autopsia de Víctor Villalobos

La muerte de Víctor Villalobos sigue sembrando dudas. Es que la autopsia practicada al joven de Allen, que falleció minutos después de ser detenido por efectivos de la Comisaría 33°, no arrojó conclusiones determinantes sobre las causas . Los forenses no encontraron heridas que le pueda haber provocado la muerte, por lo que la fiscalía deberá esperar el resultado de los estudios histopatológicos y toxicológicos para tener certezas de lo sucedido. Aunque está practicamente descartado que haya sufrido violencia policial.

Poco después del mediodía, los forenses de la morgue judicial de Roca terminaron de realizar la autopsia ordenada por la Justicia. En el informe preliminar, que le enviaron al fiscal Ricardo Romero, quedó expresado que de acuerdo con los estudios realizados no se pudo determinar las causas de la muerte. Por lo que no presentaba heridas que hayan comprometido los organos vitales. Entonces se intuye que los golpes recibidos por los vecinos que intentaron ajusticiarlo o el forcejéo con el personal policial que lo inmovilizó, no le provocó la muerte.

Estudios más complejos para saber por qué murió Víctor Villalobos

Villalobos padecía problemas de adicciones y ayer fue protagonista de una jornada de alta tensión en el barrio Progreso, donde murió después del mediodía. Testimonios señalan que estuvo alterado desde la mañana y que, armado con un cuchillo, intentó agredir a varias personas. En un episodio particularmente grave, quiso ingresar por la fuerza a una vivienda donde se encontraba una niña, lo que desató la furia de los vecinos. Un grupo de personas decidió intervenir y le propinó una brutal golpiza antes de la llegada de la Policía.

Villalobos tenía un cuchillo Tramontina con el que había intentado atacar a varias personas

Efectivos de la Comisaría 33° arribaron a los pocos minutos y lograron reducir a Villalobos. Sin embargo, instantes después, se descompensó y murió en el lugar. Un video que se viralizó en redes sociales, que publicó Mejor Informado, muestra al joven tendido en el suelo con la rodilla de un uniformado sobre su espalda, además de evidentes golpes en el rostro. Pese a la rápida intervención de los médicos del hospital, no lograron reanimarlo.

El fiscal Ricardo Romero, presente en la escena, recibió el certificado del médico policial, quien tampoco había detectado heridas mortales a simple vista. Por ello, se ordenó la autopsia, cuyo primer informe no concluir en las causas exactas de la muerte. Los estudios histopatológicos y toxicológicos serán clave para establecer si hubo algún consumo de sustancias que pudiera haber influido en el desenlace fatal.

Ayer, poco después de la muerte de Villalobos, la Policía detuvo a un hombre del barrio, a quien señalaban como responnsable de haberlo golpeado. Sin embargo fue liberado horas después, aunque sigue vinculado a la causa que la Justicia calificó por ahora como "muerte dudosa".