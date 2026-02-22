River saludó a través de sus redes sociales al mediocampista Enzo Pérez, ídolo de la última década del Millonario quien cumple 40 años. El mendocino es uno de los ganadores de la histórica Copa Libertadores en Madrid ante Boca.

“De hincha a bandera. De bandera a leyenda”, fue el mensaje que publicó el “Millonario” en un posteo en sus redes sociales por un nuevo cumpleaños de Pérez, quien actualmente se desenvuelve en Argentinos Juniors, luego de un último paso en el club riverplatense en el 2025.

Enzo llegó a River en el 2017 y estuvo hasta 2023, disputó un total de 241 partidos y fue clave para la conquista de la Copa Libertadores 2018, en la que derrotaron en una inolvidable final a Boca.

Además, ganó otros nueve títulos con el club de Núñez: la Copa Argentina 2017 y 2019, la Supercopa Argentina 2018 y 2021, el Trofeo de Campeones 2021 y 2023, la Liga Profesional 2021 y 2023 y la Supercopa Sudamericana 2019, y tuvo la particularidad de ser arquero en un partido oficial de Copa Libertadores.

Luego de su salida en la era Demichellis, y volver a Estudiantes, hizo su retorno con la banda en el 2025, aunque no pudo aportar mucho a un plantel que cosechó muy flojos resultados. Actualmente se desenvuelve en Argentinos Juniors, que disputa la segunda fase de la Copa Libertadores.