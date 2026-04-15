¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 15 de Abril, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
EN ALERTA

Explosión de botella con gases en Colegio San Blas de City Bell genera evacuación y alarma

Una botella con mezcla de gases explotó durante un experimento en un aula del Colegio San Blas, provocando la evacuación del establecimiento y la intervención de Bomberos y SAME. No hubo heridos.

Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 15:36
PUBLICIDAD
Explosión de botella con gases en colegio de City Bell genera evacuación

Un incidente inesperado sacudió al Colegio San Blas, situado en City Bell, partido de La Plata, cuando una botella que contenía una mezcla de gases explotó en el interior de un aula durante la realización de un experimento escolar.

El envase plástico, manipulado por un estudiante, “no resistió la presión y explotó”, liberando humo y un polvillo con un olor intenso que generó preocupación entre alumnos y docentes. Ante esta situación, las autoridades activaron el protocolo de evacuación para proteger a toda la comunidad educativa.

El SAME ese héroe que siempre aparece en los momentos difíciles

Equipos del SAME llegaron rápidamente al lugar para realizar controles médicos preventivos. Aunque no se registraron heridos de gravedad, algunos alumnos sufrieron irritación en las mucosas debido a la exposición, sin que se reportaran complicaciones mayores.

Tras la evacuación, efectivos de Bomberos y de la Policía Ecológica llevaron a cabo peritajes en el colegio para evaluar las condiciones en que se desarrolló el experimento y descartar riesgos adicionales dentro del edificio. Como medida de precaución, las autoridades decidieron suspender la jornada antes de lo previsto.

El hecho fue denunciado y se encuentra bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 del Departamento Judicial de La Plata, en una causa caratulada como "averiguación de ilícito".

Este episodio reavivó la preocupación en la comunidad educativa sobre los peligros que pueden implicar ciertas prácticas experimentales en las escuelas, especialmente cuando no se cumplen rigurosamente las medidas de seguridad recomendadas.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD