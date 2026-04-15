Un incidente inesperado sacudió al Colegio San Blas, situado en City Bell, partido de La Plata, cuando una botella que contenía una mezcla de gases explotó en el interior de un aula durante la realización de un experimento escolar.

El envase plástico, manipulado por un estudiante, “no resistió la presión y explotó”, liberando humo y un polvillo con un olor intenso que generó preocupación entre alumnos y docentes. Ante esta situación, las autoridades activaron el protocolo de evacuación para proteger a toda la comunidad educativa.

El SAME ese héroe que siempre aparece en los momentos difíciles

Equipos del SAME llegaron rápidamente al lugar para realizar controles médicos preventivos. Aunque no se registraron heridos de gravedad, algunos alumnos sufrieron irritación en las mucosas debido a la exposición, sin que se reportaran complicaciones mayores.

Tras la evacuación, efectivos de Bomberos y de la Policía Ecológica llevaron a cabo peritajes en el colegio para evaluar las condiciones en que se desarrolló el experimento y descartar riesgos adicionales dentro del edificio. Como medida de precaución, las autoridades decidieron suspender la jornada antes de lo previsto.

El hecho fue denunciado y se encuentra bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 del Departamento Judicial de La Plata, en una causa caratulada como "averiguación de ilícito".

Este episodio reavivó la preocupación en la comunidad educativa sobre los peligros que pueden implicar ciertas prácticas experimentales en las escuelas, especialmente cuando no se cumplen rigurosamente las medidas de seguridad recomendadas.