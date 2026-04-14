El desarrollador Ariel Silvestre presentó una innovadora herramienta digital pensada para mejorar la búsqueda de mascotas perdidas. En diálogo con el programa La Segunda Mañana que se transmite por AM550, explicó cómo funciona esta plataforma que apuesta a la colaboración entre vecinos y al uso de la geolocalización en tiempo real.

La iniciativa surgió a partir de una experiencia personal y de una problemática frecuente: la falta de organización en la búsqueda de animales extraviados. “Uno ve muchas publicaciones, estados y pedidos de ayuda, pero no hay una focalización. La información se dispersa y pierde efectividad”, señaló.

Cómo funciona la plataforma

El sitio web veniveni.com.ar permite a cualquier persona ingresar y visualizar un mapa con reportes de mascotas perdidas en su zona. A partir de ahí, los usuarios pueden:

Informar avistamientos de animales

Publicar mascotas extraviadas (con registro previo)

Filtrar búsquedas por ubicación

Aportar datos que ayuden a orientar la búsqueda

Uno de los ejes principales es la geolocalización. Según explicó Silvestre, cada reporte permite “reducir la incertidumbre” y brindar información más precisa sobre el posible paradero del animal. “Si alguien vio a la mascota a cinco cuadras del lugar donde se perdió, ya es un dato clave para orientar la búsqueda”, ejemplificó.

Comunidad y compromiso

La plataforma también contempla distintos niveles de participación. Hay usuarios que solo informan avistamientos, mientras que otros pueden asumir un rol más activo como “rescatistas”, recibiendo notificaciones cuando se pierde una mascota en un radio cercano a su ubicación. “Cuantos más seamos, más ojos va a haber en la calle y más fácil va a ser encontrar a los animales”, destacó.

Además, el sistema permite generar automáticamente flyers con la información de la mascota para compartir en redes sociales, agilizando la difusión.

Acceso rápido y sin descargas

A diferencia de otras aplicaciones, la herramienta funciona directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar nada. Esto responde a la urgencia que suelen tener estos casos. “Si se te pierde una mascota, necesitás actuar rápido. Por eso pensé en una web, para evitar pasos innecesarios”, explicó.

Silvestre remarcó que las primeras dos horas tras la desaparición de una mascota son fundamentales. En ese lapso, una red activa de usuarios puede marcar la diferencia. El proyecto, que lleva apenas dos meses en funcionamiento, todavía está en etapa inicial y se difunde principalmente por el boca a boca. Por el momento, no cuenta con financiamiento externo y se mantiene como una herramienta gratuita.

Recomendaciones básicas

Más allá de la tecnología, el desarrollador subrayó la importancia de medidas tradicionales como el uso de chapitas identificatorias con teléfono de contacto. “Es fundamental. Muchas veces es la forma más rápida de que alguien pueda devolver la mascota”, aseguró.

La plataforma ya está disponible y puede utilizarse desde cualquier lugar del mundo, con el objetivo de construir una red solidaria que facilite el reencuentro entre mascotas y sus dueños.

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