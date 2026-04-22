En las últimas horas, numerosos usuarios reportaron la recepción de un correo electrónico proveniente de la dirección “” con el asunto “¿Te robaron o perdiste el celular?”. El mensaje informa sobre la línea telefónica *910, un servicio destinado a bloquear la línea y el dispositivo en caso de robo o pérdida.

El correo comienza con la frase “Línea *910. Bloqueá tu línea y tu celular en un solo paso” y continúa explicando que con una única llamada desde cualquier teléfono es posible dar de baja la línea y bloquear el celular para evitar su uso indebido o la venta en el mercado informal. Al final incluye un botón que invita a “Ver más”.

Ante la circulación viral de esta información, surgieron advertencias en redes sociales y portales que alertaban sobre un posible caso de phishing, una modalidad de estafa que suplanta la identidad del Gobierno. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó que el mail es auténtico y fue enviado oficialmente por Presidencia de la Nación.

No es fake news es un mail de presidencia

Desde la Dirección de Comunicación del Ministerio de Seguridad aclararon: “El mail es de Presidencia. También salieron mensajes de texto SMS. No es una estafa”. Además, el botón “Ver más” redirige a un enlace legítimo dentro del sitio oficial argentina.gob.ar, descartando cualquier vínculo malicioso.

También se confirmó que el enlace para “desuscribirse” del correo lleva a un sitio seguro para retirar el mail de la lista, sin solicitar datos personales ni representar ningún riesgo.

El servicio *910 es gratuito, operativo las 24 horas y disponible en todo el país. Permite a cualquier persona, ante un robo o pérdida, bloquear su teléfono y línea inmediatamente desde cualquier equipo, dejando inutilizable el dispositivo a nivel nacional.

Esta línea fue relanzada en mayo de 2025 por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien destacó que el sistema está integrado con las compañías telefónicas para bloquear el IMEI del equipo. Bullrich señaló: “Con *910 bloqueás tu teléfono y nadie más puede usarlo. Tus datos son tuyos, protegelos. Es una herramienta importantísima para enfrentar el delito más frecuente del país”.

Mail oficial del Gobierno sobre línea *910 para bloquear celulares robados

Si bien el correo en cuestión es legítimo, frecuentemente circulan mensajes falsos enviados en nombre de organismos oficiales, por lo que se recomienda no ingresar a enlaces ni descargar archivos adjuntos ante la duda. El Ministerio de Seguridad comparte consejos para evitar caer en estafas en Internet, reforzando la importancia de verificar la autenticidad de los mensajes.