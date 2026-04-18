Gendarmería secuestró cocaína, celulares y dinero en efectivo en la Ruta 40

Un operativo de control vehicular llevado a cabo durante la madrugada de este sábado por efectivos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) terminó con el secuestro de droga y la detención de varias personas sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo que conecta las localidades cordilleranas de San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

El procedimiento fue realizado por personal de la Sección “Junín de los Andes”, dependiente del Escuadrón 33, en el marco de tareas preventivas y de control sobre uno de los principales corredores de la región. En ese contexto, los gendarmes procedieron a la dención de un vehículo 4x4.

Durante la inspección de un vehículo, los gendarmes detectaron un envoltorio que contenía 128 gramos de clorhidrato de cocaína. Además del secuestro de la droga, se incautó dinero en efectivo, varios teléfonos celulares y la camioneta en la que se trasladaban los implicados.

A cuánto asciende el material incautado por Gendarmería en Ruta 40

Según informaron fuentes oficiales, el valor total de lo incautado asciende a 25.301.000 pesos.

Los ocupantes del rodado quedaron detenidos por presunta infracción a la Ley 23.737 (Régimen de Estupefacientes) y fueron puestos a disposición del juez interviniente. La investigación continuará y no se descartan nuevas actuaciones judiciales.