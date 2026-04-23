Un jurado popular en Paraná determinó la culpabilidad de Cristian Gabriel Hernández y Ariana Gisela González en la muerte de su hija Kathaleya Quetzaly, una bebé de apenas dos meses, ocurrida en 2021.

Tras un debate que se extendió durante siete días, el tribunal estableció que Hernández es autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo, mientras que González fue encontrada culpable del mismo delito, aunque en circunstancias extraordinarias de atenuación.

Kathaleya falleció el 12 de octubre de 2021 luego de ser trasladada de urgencia al Hospital Militar de Paraná. Las pericias médicas revelaron un cuadro dramático: 18 lesiones externas, múltiples daños internos, cinco costillas fracturadas y hemorragias en la cabeza y los ojos.

Maltrato infantil desde su nacimiento

La acusación sostuvo que la bebé sufrió agresiones reiteradas durante semanas, lo que indica que fue víctima de maltrato infantil a lo largo de casi toda su corta vida. Durante el juicio, testimonios, informes médicos y pruebas periciales reconstruyeron detalladamente este recorrido de violencia, que conmovió incluso a los investigadores.

Con el veredicto de culpabilidad ya emitido, el proceso judicial avanza hacia su etapa final. La jueza técnica Carolina Castagno anunció que la audiencia de cesura se realizará este jueves, donde se debatirá la pena que deberán cumplir Hernández y González.

Hasta entonces, la magistrada dispuso que ambos continúen bajo prisión preventiva, aunque en modalidad de arresto domiciliario.

Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por las fiscales Valeria Vílchez y Evangelina Santana. La defensa de Ariana Gisela González estuvo a cargo de las defensoras oficiales Mariana Montefiori y Antonela Manfredi, mientras que Cristian Gabriel Hernández fue asistido por los defensores Fernando Callejo y Rodrigo Juárez.