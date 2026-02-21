El cuerpo de Kiara Barrios, la niña de 8 años que estaba desaparecida desde el fuerte temporal que afectó a Paraná, fue hallado este sábado por la mañana.

El cadáver fue encontrado en la desembocadura del arroyo Colorado, en la zona del balneario Thompson, a pocas cuadras de la precaria vivienda donde residía con su familia.

Las autoridades confirmaron que el hallazgo se produjo tras casi tres días de búsqueda ininterrumpida.

La tragedia durante el temporal

La niña había desaparecido el jueves pasado junto a su madre, Patricia Mena, de 32 años, en medio de las intensas lluvias que azotaron la ciudad.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la casilla donde vivían —ubicada en la intersección de Blas Parera y Brown— se desplomó por la acción de la lluvia. Ambas cayeron al arroyo y fueron arrastradas por la corriente.

El cuerpo de Mena fue encontrado el mismo jueves, a unos 400 metros de la vivienda.

Operativo de búsqueda

En el operativo participaron equipos de Defensa Civil, buzos tácticos, bomberos, efectivos policiales y vecinos del barrio.

Las tareas se concentraron en el cauce del arroyo Colorado y zonas aledañas, hasta que este sábado se confirmó el hallazgo de la menor.

Otros tres integrantes de la familia lograron salvarse.