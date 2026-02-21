¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 21 de Febrero, Neuquén, Argentina
Tragedia tras el temporal

Temporal en Paraná: Hallaron el cuerpo de la nena de 8 años tras tres días de búsqueda

El cuerpo de Kiara Barrios fue encontrado en la desembocadura del arroyo Colorado, en el balneario Thompson. Por el temporal también murió su madre, cuando la casilla en la que vivían se desplomó y ambas fueron arrastradas por la corriente.

Por Redacción

Sabado, 21 de febrero de 2026 a las 17:42
El cuerpo de Kiara Barrios, la niña de 8 años que estaba desaparecida desde el fuerte temporal que afectó a Paraná, fue hallado este sábado por la mañana.

El cadáver fue encontrado en la desembocadura del arroyo Colorado, en la zona del balneario Thompson, a pocas cuadras de la precaria vivienda donde residía con su familia.

Las autoridades confirmaron que el hallazgo se produjo tras casi tres días de búsqueda ininterrumpida.

La tragedia durante el temporal

La niña había desaparecido el jueves pasado junto a su madre, Patricia Mena, de 32 años, en medio de las intensas lluvias que azotaron la ciudad.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la casilla donde vivían —ubicada en la intersección de Blas Parera y Brown— se desplomó por la acción de la lluvia. Ambas cayeron al arroyo y fueron arrastradas por la corriente.

El cuerpo de Mena fue encontrado el mismo jueves, a unos 400 metros de la vivienda.

Operativo de búsqueda

En el operativo participaron equipos de Defensa Civil, buzos tácticos, bomberos, efectivos policiales y vecinos del barrio.

Las tareas se concentraron en el cauce del arroyo Colorado y zonas aledañas, hasta que este sábado se confirmó el hallazgo de la menor.

Otros tres integrantes de la familia lograron salvarse.

