La Justicia formuló cargos contra una mujer que ingresó a un centro de salud del barrio 4 Esquinas de Catriel, causó destrozos y agredió a un médico. La audiencia se realizó de manera virtual en el Foro Penal de Cipolletti y habilitó la etapa penal preparatoria, que se extenderá por cuatro meses y podría derivar en un juicio.

El fiscal del caso imputó a la mujer por los delitos de amenazas simples en concurso real con lesiones leves y daños, todos atribuidos a título de autora. Según la acusación, los hechos ocurrieron el 25 de agosto de 2025, alrededor de las 8:30, cuando la imputada ingresó al Centro Comunitario de Atención Médica ubicado sobre calle Perú N.º 663.

En el lugar, la mujer exigió ser atendida sin turno y solicitó la extensión de una receta. Ante la negativa del personal de salud, comenzó a insultar y a despotricar contra los trabajadores. Un médico salió de su consultorio y le pidió que aguardara, dado que se encontraban atendiendo a pacientes con turno previo. La mujer se retiró dando un portazo, pero minutos después regresó más alterada.

De acuerdo con la denuncia, irrumpió en el consultorio con una patada a la puerta, ocasionando daños visibles. Una vez adentro, se abalanzó sobre el escritorio y arrojó al piso historias clínicas, elementos de oficina e instrumentos médicos. Luego amenazó al profesional y le lanzó un objeto que lo golpeó en el pecho, provocándole una lesión leve. Finalmente, abandonó el lugar golpeando nuevamente la puerta de acceso.

El defensor oficial que asistió a la imputada no cuestionó los hechos ni la calificación legal. Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria. En este período se reunirán pruebas y testimonios para determinar la responsabilidad penal de la acusada.

El caso generó preocupación en el ámbito sanitario por la violencia ejercida contra el personal médico y los daños ocasionados en un espacio comunitario de atención.