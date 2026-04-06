En la ciudad santafesina de Sunchales, un joven de 16 años fue detenido luego de ser acusado de realizar múltiples amenazas de ataques a establecimientos escolares mediante redes sociales.

La Policía de Investigaciones de Santa Fe llevó a cabo un allanamiento en la vivienda del adolescente ubicada en avenida Hipólito Yrigoyen, donde incautaron un revólver con municiones y dispositivos electrónicos que serán analizados para avanzar en la investigación.

El operativo fue ordenado por la Fiscalía de Menores, dirigida por Carina Gerbaldo, y busca también determinar si existen otras personas implicadas en los hechos, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Preocupación por episodios de violencia

Este arresto se produce en un contexto de creciente preocupación por episodios de violencia protagonizados por menores en la zona. El 31 de marzo, por ejemplo, tres alumnos ingresaron a la Escuela Técnico Profesional Nº279 "Teniente Benjamín Matienzo" portando armas blancas como un cuchillo tipo rambo, una hoja de cuchillo de 15 centímetros y un hacha pequeña.

Además, en San Cristóbal continúan las consecuencias del crimen de Ian Cabrera, perpetrado por Gino C., que ha generado conmoción en la comunidad educativa. En ese caso hay dos imputados, Hernán Boveri y Delfina Lanusse, y se investiga su posible vinculación con otros homicidios recientes, los de Alejandro Zalazar y Eduardo Bentancourt.

Mientras tanto, las autoridades de la escuela en San Cristóbal anunciaron que no abrirán sus puertas hasta nuevo aviso, debido al estado de alerta generado por estos sucesos.