El paso de Claudio Villarruel por un ciclo de streaming desató una ola de comentarios al recordar cuánto cobraba Marcelo Tinelli en su etapa dorada en Telefe. Invitado al programa de Ángel de Brito, el exdirectivo sorprendió con detalles que dejaron a todos impactados.

Durante la charla, Ángel de Brito fue directo al hueso y lanzó una pregunta clave: “¿Cuál fue la figura más cara que tuviste?”. Sin vueltas, Claudio Villarruel respondió que el número uno era Marcelo Tinelli, seguido por Susana Giménez.

Pero lo más llamativo llegó después, cuando el exgerente reveló su sorpresa ante las cifras que manejaba el conductor de VideoMatch. “Le ofrecieron unos contratos que yo no podía creer”, confesó, dejando en claro que incluso hoy le resulta impactante.

La comparación que hizo elevó aún más la dimensión del dato. Según Claudio Villarruel, las cifras que manejaba Marcelo Tinelli superaban incluso a las de David Letterman, una de las máximas figuras de la televisión estadounidense.

“Era una cosa…”, agregó, sin terminar la frase, pero dejando implícito el asombro que le generaban esos contratos millonarios en una época donde la TV abierta dominaba el entretenimiento.

Además del dinero, Claudio Villarruel destacó un rasgo clave de la personalidad de Marcelo Tinelli que explicaría su éxito: “No sabe recibir órdenes. Él nació jefe”, afirmó, marcando el perfil de liderazgo del conductor.

En redes sociales, las declaraciones no tardaron en viralizarse. Muchos usuarios retomaron la comparación con David Letterman y recordaron que, en su mejor momento, el estadounidense ganaba más de 30 millones de dólares anuales.

Este tipo de revelaciones reavivan la nostalgia por los años dorados de la televisión argentina, cuando figuras como Marcelo Tinelli y Susana Giménez concentraban audiencias masivas y justificaban inversiones que hoy parecen imposibles.