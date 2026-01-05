Tras declararse inocente en su primera audiencia ante la Justicia de Estados Unidos, el proceso judicial contra Nicolás Maduro entró en una etapa de pausa que se extenderá hasta marzo, cuando vuelva a comparecer ante el tribunal federal de Manhattan. La audiencia inicial, breve y estrictamente formal, sirvió para notificarle los cargos y dejar en claro que la causa avanzará bajo las reglas habituales del sistema judicial estadounidense.

El lunes, Maduro y su esposa, Cilia Flores, escucharon la lectura de las acusaciones en su contra y ratificaron su postura de no culpabilidad, antes de ser trasladados nuevamente al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad donde permanecen alojados. Durante la audiencia, el exmandatario venezolano insistió en que es inocente y aseguró que sigue considerándose el presidente de su país, en una intervención que duró pocos minutos.

La próxima cita judicial fue fijada para el 17 de marzo, cuando ambos deberán presentarse otra vez ante el juez Alvin Hellerstein, quien conduce el proceso. En ese momento comenzará una etapa clave, en la que se definirán los pasos centrales de la causa, incluyendo el calendario judicial y las estrategias de las partes.

Maduro enfrenta cuatro cargos federales de extrema gravedad, vinculados al narcotráfico, la importación de cocaína y la posesión de armas de guerra. En conjunto, las acusaciones contemplan penas que van desde varias décadas de prisión hasta la cadena perpetua, dependiendo de cómo avance el juicio y de si se prueban los hechos imputados por la fiscalía.

Su abogado defensor, Barry Pollack, decidió no pedir por ahora la libertad bajo fianza, aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo más adelante. La defensa se prepara para cuestionar la legalidad de la captura y sostiene que Maduro debería gozar de inmunidad por haber sido jefe de Estado, un argumento que, según especialistas en derecho internacional, tiene escasas chances de prosperar ante el tribunal.

El juez dejó en claro que las declaraciones políticas o personales del acusado no tendrán lugar en esta etapa del proceso, al señalar que habrá un momento adecuado para que exponga su versión de los hechos. Hasta entonces, la causa seguirá su curso bajo las normas habituales del sistema judicial estadounidense.

Si no hay un acuerdo con la fiscalía y Maduro mantiene su declaración de inocencia, el juicio podría extenderse durante uno o dos años, con audiencias preliminares, presentación de pruebas y, eventualmente, un debate oral ante un jurado popular. Como cualquier acusado en Estados Unidos, tendrá derecho a un juicio público y a la defensa plena, más allá de su pasado político y del impacto internacional del caso.