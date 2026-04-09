El presidente Javier Milei reafirmó su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de una crisis política generada por una investigación judicial que involucra el patrimonio y gastos del funcionario. Esta decisión se enmarca en un plan denominado “operativo aguantar”, que tiene como objetivo sostener la alianza hasta la celebración del Mundial de fútbol.

El Gobierno atraviesa un momento complicado, con un desgaste visible en la imagen tanto del presidente como del jefe de Gabinete. Según fuentes oficiales, Milei cuenta con menos del 30% de imagen positiva, mientras que su imagen negativa se acerca al 70%. Por su parte, Manuel Adorni presenta la imagen negativa más alta de todos los dirigentes políticos medidos, superando incluso a figuras como Alberto Fernández.

Préstamos, jubiladas, compra venta, enriquecimiento ilícito

La controversia se profundizó tras la investigación sobre la compra de dos propiedades por parte de Adorni. La escribana Adriana Nechevenko de Schuster, quien validó las escrituras, declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que no hubo préstamos para la adquisición y que la operación fue una compra-venta con hipoteca por saldo de precio. Además, destacó que mantiene una relación laboral y profesional desde hace años con Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

En este contexto, Milei y su hermana Karina, secretaria General, optaron por evitar destituir al jefe de Gabinete, a pesar de la presión interna y la caída en la aprobación de la gestión. Un funcionario del Gobierno admitió: “Lo vamos a intentar aguantar hasta el Mundial. Ahí la agenda cambia totalmente y vamos a tener más respiro. Es la intención. Lo que pasa es que lo de Manuel Adorni nos pegó de lleno hasta en nuestro electorado. La balubi entró con todo y no tenemos reacción”.

La continuidad de Adorni está asegurada hasta diciembre de 2027, según confirmó Milei, aunque las dudas persisten entre los sectores del oficialismo y la oposición, que mantiene una postura crítica y activa contra el jefe de Gabinete. La crisis actual es considerada la más grave para La Libertad Avanza desde su llegada al poder en diciembre de 2023.

Entre los factores que afectan la imagen del Gobierno se encuentran la caída del consumo y la detención en la reducción de la inflación, que no ha mejorado en los últimos diez meses. Además, el escándalo en torno a Adorni ha debilitado el discurso principal del oficialismo, basado en la lucha contra la casta política, según admitió un estratega del Ejecutivo: “Nos quedamos sin un argumento clave para nosotros que es la lucha contra la casta. Ahora no podemos más sacar ese tema”.

Javier Milei mantiene apoyo a Adorni y planea aguantar hasta el Mundial

Este sábado, Milei y su gabinete volverán a mostrarse junto a Manuel Adorni en un acto de apoyo durante la partida de la Fragata Libertad, que iniciará un viaje de instrucción internacional relacionado con los 250 años de la independencia de Estados Unidos, según informó el Ministerio de Defensa. Esta demostración pública reafirma la intención de mantener la unidad del Gobierno a pesar de la crisis.