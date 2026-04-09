En el acto de asunción de Daniel Fioretti como nuevo director del Hospital Área Programa “Dr. Carlos Ratti” de Ingeniero Huergo, delegados de ASSPUR interceptaron al ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, y le entregaron de manera directa un petitorio que expuso la crítica situación que atraviesa el sector sanitario.

La organización denunció que mientras el Gobierno intentó normalizar la precariedad con actos administrativos, los trabajadores recordaron la realidad del hospital y exigieron respuestas inmediatas. El documento señaló que los salarios permanecieron por debajo de la canasta básica, reclamando una recomposición urgente que saque al personal de la línea de pobreza.

Otro de los puntos destacados en el documento que entregaron fue el vaciamiento de recurso humano, ya que el área programa Huergo-Mainque contó con solo tres médicos generalistas, situación que calificaron como inadmisible. “La salud de la población no puede esperar”, remarcaron los delegados.

El petitorio también exigió el pago de horas adeudadas, denunciando que el ajuste recayó sobre el esfuerzo de quienes sostuvieron el sistema. En paralelo, se cuestionó la exclusión paritaria, señalando la insuficiencia de las ofertas en la Mesa de la Función Pública y la falta de una mesa sectorial de salud genuina.

ASSPUR advirtió que “el ajuste no pasará por la salud pública” y rechazó más dilaciones o promesas vacías. “La crisis es ahora y la respuesta debe ser inmediata”, expresaron los representantes, quienes remarcaron que la entrega del petitorio buscó visibilizar la urgencia de la situación y la necesidad de medidas concretas para garantizar el funcionamiento del hospital y la atención de la población.