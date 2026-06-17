La denuncia pública de María Julia Oliván contra Mario Pergolini por acoso sexual en la productora Cuatro Cabezas sigue generando repercusiones. La periodista dio detalles sobre los encuentros que mantuvo con el conductor años después del episodio que marcó su carrera.

En una entrevista reciente, Oliván explicó que no había hablado antes sobre el tema porque ocurrió hace más de veinte años, cuando denunciar estas situaciones era mucho más complicado. Sin embargo, decidió romper el silencio tras cuestionar declaraciones recientes de Pergolini sobre violencia de género.

Si nos hacemos los boludos, no nos vamos a saludar nunca

La periodista recordó que, a pesar de lo sucedido, se cruzó varias veces con Pergolini, pero nunca hablaron de lo ocurrido. Relató: "Con Mario me crucé en un banco. No pretendía saludarlo y él me dijo: 'Si nos hacemos los boludos, no nos vamos a saludar nunca'. Lo saludé lo más bien".

María Julia Oliván se reencontró con Mario Pergolini tras denunciarlo por acoso y reveló cómo fueron los encuentros

También mencionó otro encuentro en un programa conducido por Jorge Lanata: "Después lo vi en el programa de Lanata, lo saludé y charlé con él. Fui nerviosa, pero después hablamos naturalmente. Jamás se cruzó el tema", aseguró.

Oliván contó que durante mucho tiempo intentó entender por qué fue desvinculada de la productora, pero nunca recibió una respuesta directa de Pergolini. "Les pregunté muchas veces qué error había cometido, qué había hecho mal. Me dio la noticia el director de contenidos. No tenía el teléfono de Mario, no trabajaba en su programa, trabajaba en su productora. Jamás quiso tener una secretaria mujer; no le gustaba trabajar con mujeres", afirmó.

Al rememorar el contexto del presunto acoso, la periodista señaló que tenía alrededor de 30 años, estaba comprando su primer departamento y atravesaba una difícil situación económica, lo que la llevó a no denunciar el hecho en ese momento.

Además, explicó que tras iniciar acciones legales por su despido y ganar el juicio laboral, tuvo que dar explicaciones durante años, una experiencia que afectó tanto su vida personal como profesional.