El mediodía explotó a los tiros en Viedma y el barrio Mi Bandera se transformó en un escenario de película. Vecinos desesperados llamaron a la Policía después de escuchar una seguidilla de detonaciones de arma de fuego que hicieron temblar la zona y sembraron miedo a metros de un jardín, donde terminó escondido un joven herido para escapar del feroz ataque. La Policía de Río Negro detuvo a tres personas involucradas y realizó cuatro allanamientos.

En cuestión de minutos, móviles de la Comisaría 38° coparon las calles mientras la tensión crecía minuto a minuto. El dato más estremecedor apareció casi de inmediato: un joven herido de bala en una pierna fue encontrado dentro de un jardín de infantes, donde buscó refugio en medio del caos.

La escena era explosiva. Gritos, corridas y vainas tiradas en el piso marcaron el inicio de una investigación que avanzó a toda velocidad. Mientras asistían al herido, los policías comenzaron a reconstruir el feroz enfrentamiento armado que alteró por completo la barriada

Dos sospechosos fueron detenidos en el lugar apenas arrancaron las primeras averiguaciones. Testigos apuntaron directamente contra ellos y eso abrió la puerta para que la Fiscalía moviera rápido las piezas y consiguiera órdenes judiciales en tiempo récord.

Horas más tarde, el barrio volvió a sacudirse con cuatro allanamientos simultáneos. Los operativos dejaron al descubierto un combo explosivo: proyectiles calibre 22, 32 y 9 milímetros, municiones de distinto tipo, vainas servidas, celulares y ropa que habría sido utilizada durante el ataque.

Pero eso no fue todo. En uno de los procedimientos cayó un tercer sospechoso, un joven mayor de edad que terminó detenido mientras los investigadores secuestraban un teléfono celular clave para intentar reconstruir las comunicaciones previas al tiroteo.

Además, el olor a marihuana apareció en dos de las viviendas allanadas y obligó a intervenir al personal de Toxicomanía. Allí encontraron droga fraccionada en dosis listas para el narcomenudeo, un dato que ahora alimenta otra línea de investigación sobre posibles vínculos con el negocio de la droga en el barrio.

Entre las pruebas también aparecieron camperas, ropa de abrigo y distintas prendas que serán sometidas a pericias. Los investigadores buscan determinar quiénes participaron del ataque y cómo se desencadenó la balacera que terminó con un joven herido y vecinos encerrados por el miedo.