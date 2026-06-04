La obra conceptual Comedian, creada por el artista italiano Maurizio Cattelan, protagonizó un nuevo episodio polémico este sábado en el Centre Pompidou-Metz, ubicado en el noreste de Francia. La pieza, que consiste en un plátano real adherido a una pared con cinta adhesiva plateada, fue sustraída durante la jornada.

El robo fue detectado cerca de las 14 horas por un agente de vigilancia del museo, quien inmediatamente reportó la desaparición. La institución presentó una denuncia formal y expresó su condena al considerar que este acto privó temporalmente al público de una parte fundamental de la experiencia en la exposición Dimanche sans fin (Domingo sin fin).

El robo de la pieza de museo más controversial de los últimos años

A pesar del incidente, el museo aclaró que la obra no sufrió daños irreversibles, dado que la banana es un elemento reemplazable dentro de la instalación. El valor de Comedian radica en el certificado de autenticidad y en las instrucciones que regulan su montaje y exhibición, destacó el Pompidou-Metz.

Roban la banana de la polémica obra Comedian en el Pompidou-Metz y la reemplazan horas después

Esta pieza fue presentada por primera vez en 2019 durante Art Basel Miami Beach y desde entonces se ha convertido en una de las obras más comentadas y controvertidas del arte contemporáneo. Inspirada en la tradición del ready-made impulsada por Marcel Duchamp, la obra invita a reflexionar sobre los límites del arte, la preeminencia de la idea sobre el objeto material y los criterios que determinan el valor en el mercado artístico.

Comedian ha protagonizado anteriormente situaciones similares, en las que visitantes o artistas performativos retiraron o incluso consumieron la banana expuesta, alimentando el debate sobre su significado y naturaleza.

En la muestra de Metz, la obra forma parte del “Abecedario” diseñado por Cattelan y se exhibe en la sección titulada Cuando dejemos de comprender el mundo. Tras el robo, la banana fue reemplazada según el protocolo previsto, permitiendo que la pieza volviera a estar disponible para los visitantes pocas horas después.