La Asociación Musical del Comahue dará inicio a su ciclo de conciertos 2026 con una nueva edición de Armonicus, una propuesta que volverá a reunir a la comunidad en torno a la música clásica y de cámara en la ciudad de Neuquén. El primer concierto del año se realizará el próximo domingo 31 de mayo a las 21 en el Auditorio del MNBA Neuquén, con entrada libre y gratuita.

La programación de esta nueva temporada incluirá obras clásicas europeas, además de repertorios argentinos y latinoamericanos, reafirmando el compromiso de la institución con la difusión musical y el acceso a espectáculos de alto nivel artístico en la región.

Armonicus abrirá su ciclo 2026 con un concierto gratuito en el Auditorio del MNBA Neuquén.

En esta oportunidad, el escenario recibirá por primera vez en Neuquén al dúo acústico instrumental integrado por Joana Gieco en piano y Alejo León en guitarra. El concierto contará además con la participación especial de Facundo León en bajo, en una presentación que promete una propuesta sonora íntima y de gran calidad interpretativa.

Desde la organización destacaron que durante todo 2026 el Auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes será la sede permanente de los conciertos de Armonicus, consolidándose como un espacio de encuentro para los amantes de la música en vivo y la cultura en la ciudad.

Si bien el evento será gratuito, quienes deseen asistir deberán retirar previamente las entradas físicas hasta el sábado 30 de mayo en Todo Música Neuquén, ubicado en Avenida Argentina 261, o solicitarlas de manera digital a través del correo Armonicusnqn@gmail.com.