El reconocido actor estadounidense James Handy falleció tras ser apuñalado en su residencia ubicada en Tarzana, en la Ciudad de Los Ángeles, el pasado 3 de junio. Handy, de 81 años, fue encontrado inconsciente en el jardín delantero de su casa con una grave herida de arma blanca en el pecho.

Tras el hallazgo, fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde se confirmó su fallecimiento. La investigación apunta a Michael Gledhill, de 44 años, principal sospechoso y hijastro de Handy, quien convivía en la misma vivienda junto a su madre, pareja del actor.

En un giro impactante, el propio Gledhill llamó al servicio de emergencias y afirmó: “Soy el hijo del hombre; acabo de matar al hombre del pecado”. Actualmente, se encuentra detenido con una fianza fijada en dos millones de dólares.

James Handy, actor de Top Gun y Jumanji, fue asesinado a puñaladas en Los Ángeles a los 81 años

Recordado y reconocido por películas como Top Gun, Jumanji o Maverick

James Handy tuvo una carrera que abarcó más de cinco décadas, acumulando cerca de 150 créditos en cine y televisión. Es especialmente recordado por sus papeles secundarios en películas icónicas como el exterminador de plagas en la versión original de Jumanji (1995) y como Jimmy, el cantinero, en Top Gun: Maverick (2022), junto a Tom Cruise.

Además, Handy participó en numerosas series televisivas de renombre, incluyendo NYPD Blue, Criminal Minds, Beverly Hills 90210, NCIS: Los Ángeles y La Ley y el Orden, consolidando una trayectoria sólida en roles secundarios dentro de producciones policiales y dramáticas.