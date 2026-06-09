Luciana Aylén Barrios Alarcón, una joven de 15 años, fue reportada como desaparecida el lunes al mediodía luego de salir de su colegio ubicado entre las ciudades de Colonia Caroya y Jesús María, en la provincia de Córdoba. Desde entonces, su familia no logra comunicarse con ella, ya que su teléfono móvil muestra estar desconectado desde hace varias horas.

El Ministerio de Seguridad de Córdoba, bajo la supervisión del fiscal Guillermo Monti, desplegó un operativo de búsqueda que abarca tanto áreas urbanas como rurales. Se están revisando cámaras de seguridad y controlando vehículos en la zona para encontrar pistas sobre el paradero de la adolescente.

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad provincial, informó que la denuncia fue recibida a las 15 horas del 8 de junio, presentada por los padres de Luciana. "Se puso inmediatamente en conocimiento del fiscal Monti, de Jesús María, el subjefe de la Policía está presente acá y yo llegué un poquito después. Fuimos al colegio, con perros rastreadores y estuvimos haciendo un importante trabajo de campo", detalló. También se entrevistó con la familia, incluyendo a una de sus hermanas mayores, de un total de cuatro.

Desaparece una adolescente en Córdoba: intensa búsqueda entre Colonia Caroya y Jesús María

El ministro agregó que, aunque las condiciones climáticas dificultan el uso de helicópteros y drones, participan en el operativo la Federación de Bomberos, la Cuarta, Bomberos de la provincia de Córdoba y Unidades Especiales. Indicó que la familia residía en una zona urbana hasta hace cinco meses, pero se mudó a un lugar más alejado, a unos 7 kilómetros del área del colegio.

El Sistma Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas ya está en alerta

Además, se activó el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), que difundió la imagen y datos de Luciana para colaborar en la búsqueda. Se habilitaron líneas telefónicas de contacto, como la Policía de Córdoba y la Línea 134, para recibir cualquier información relevante. "Están todas las rutas de la provincia siendo controladas, tanto por policía camionera como la departamental. Pedimos datos certeros para dar con Luciana", afirmó Quinteros.

El ministro subrayó la importancia de la prudencia y explicó que habló con el padrastro Juan, la madre Elena y Abril, una hermana de 18 años, para recopilar información. "Me comentaron que tenía por costumbre traerla Juan, buscarla su mamá en horas del mediodía. Cuando llegó, no la encontró; habitualmente se encontraba con otra hermana que también va al colegio y ella dice haberla visto en el recreo de las 10.30. Lo demás, sus contactos y a donde pudo haber ido, es todo motivo de investigación", precisó.

Los investigadores están analizando la computadora y el teléfono de Luciana, que dejó de emitir señal desde la tarde del domingo, posiblemente debido a la batería agotada. "Se están barajando todas las hipótesis y no vamos a parar un minuto hasta encontrarla", aseguró el ministro.

En cuanto a las líneas de investigación, la primera hipótesis relacionada con un vehículo fue descartada tras inspeccionar todos los autos de la zona, incluyendo la apertura y revisión de baúles. Paralelamente, se están revisando las imágenes de casi 30 cámaras de seguridad en la ciudad, incluyendo una estación de servicio y una forrajearía cercana.

El caso continúa en desarrollo mientras las autoridades mantienen un despliegue considerable de recursos y personal en la búsqueda de Luciana Aylén Barrios Alarcón, con la esperanza de obtener pronto novedades que permitan su localización.