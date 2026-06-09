En Bahía Blanca, dos jóvenes fueron denunciados penalmente luego de que un video donde se los ve golpeando hasta matar a un coipo se viralizara en redes sociales. El hecho, ocurrido durante la noche del viernes, generó una fuerte reacción social y la intervención de autoridades municipales y organizaciones de protección animal.

Qué es un coipo

El coipo, un roedor semiacuático autóctono similar a la nutria, fue acorralado y atacado mientras los agresores se grababan y comentaban sobre lo que hacían. En la grabación se escucha: “Alta comida son. Alta nutria, compa. Vamos a matarla que la hacemos escabeche”. También se percibe la voz de una mujer que les pide que detengan la agresión, sin éxito.

La organización Alianza Animal confirmó que la Justicia ya inició actuaciones y que, gracias a las imágenes y testimonios, se logró identificar a los responsables. El caso quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal y podría estar encuadrado en las leyes nacionales de protección animal y conservación de la fauna silvestre.

Las decisiones desde el Municipio de Bahía Blanca

El Municipio de Bahía Blanca decidió sumarse como particular damnificado para colaborar activamente con la investigación. Mariana Sierra, directora de Salud Animal y Zoonosis, comentó: “Nos pusimos a disposición y tratamos de colaborar en la búsqueda del cuerpo del coipo para una eventual necropsia, algo que no fue posible. Al mismo tiempo, nos presentamos como particular damnificado en la causa porque queremos formar parte activa de este caso”.

Desde el municipio emitieron un comunicado en el que afirmaron que “la violencia hacia los animales nos interpela como sociedad y exige una respuesta firme por parte del Estado”. La pesquisa está a cargo del fiscal Santiago Garrido, especialista en casos de maltrato y crueldad animal en el Departamento Judicial local.

Alianza Animal advirtió que no se conformarán con la denuncia inicial y seguirán impulsando medidas para que se determinen las responsabilidades correspondientes. También recordaron que el coipo es una especie protegida que no representa peligro y cumple un papel importante en el ecosistema.