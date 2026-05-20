Un operativo realizado por personal de la División Delitos Ambientales de la Policía del Neuquén culminó con el secuestro de un camión y la demora de un hombre de 70 años en el marco de una causa por presunto maltrato animal, investigada bajo la Ley Nacional N° 14.346.

La investigación comenzó luego de que una vecina denunciara públicamente que un camionero habría atropellado a su perro frente a su vivienda y abandonado el lugar sin asistir al animal. Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos policiales tomaron contacto con la damnificada y formalizaron la denuncia judicial correspondiente.

La causa quedó bajo la intervención de la Fiscalía de Delitos Ambientales, a cargo del fiscal Maximiliano Breide Obeid, mientras que los investigadores llevaron adelante distintas tareas de campo para reunir pruebas vinculadas al episodio. Con los elementos obtenidos durante la investigación, la Justicia autorizó un allanamiento y una requisa vehicular en un domicilio ubicado en la zona centro oeste de la ciudad de Neuquén.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró un camión grúa marca IVECO, presuntamente relacionado con el hecho denunciado. Además, se incautaron prendas de vestir y se demoró a un hombre, quien quedó a disposición de la Justicia.

Desde la División Delitos Ambientales destacaron el trabajo conjunto con la Fiscalía y organismos especializados en bienestar animal, y remarcaron el compromiso de la fuerza en la prevención e investigación de hechos de crueldad animal.

Denunciaron más de 300 casos de maltrato animal en un año

Preocupa la cantidad de casos de maltrato animal y crueldad animal ocurridos en Neuquén. Entre el 2025 y lo que va del 2026 ya hubo más de 300 denuncias.

Julieta González, asistente letrada de la Fiscalía de Delitos Ambientales, aclaró que todos estos casos ingresaron formalmente al Ministerio Público Fiscal (MPF). Además, la funcionaria judicial agrega que se ve un incremento en estas problemáticas pero también refleja un aumento de conciencia para denunciar, ya que hay más medios para hacer la denuncia.

Las estadísticas indican que son 309 los casos ocurridos desde 2025 hasta lo que va de este año, 207 de estas situaciones son por malos tratos hacia los animales y 102 por ejercer actos de crueldad hacia ellos.

González explicó que la causa más común es no alimentar a los perros, más del 90% de las denuncias son por ello. Sin embargo, aclara que existe la posibilidad de que los dueños no tengan los medios o fondos para darle comida a esos animales.