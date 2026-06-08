La Policía de Neuquén, a través de la División Delitos Ambientales, realizó este lunes un allanamiento por presunto maltrato animal y rescató a un perro de raza Pitbull que vivía en condiciones incompatibles con su bienestar en el barrio Mariano Moreno.

La investigación se inició luego de una denuncia presentada mediante la aplicación AMVOZ. El caso quedó bajo intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales, que avanzó con la causa luego de comprobar que las condiciones del animal no habían mejorado pese a las advertencias previas.

Durante el procedimiento, autorizado por un Juez de Garantías, fue rescatado un perro macho de aproximadamente dos años. Según el examen veterinario realizado en el lugar, el animal presentaba bajo peso y deficiencias sanitarias, por lo que fue trasladado a dependencias municipales para su recuperación.

La investigación comenzó por una denuncia en AMVOZ

La causa se originó cuando un vecino alertó a las autoridades sobre la situación de un perro negro que permanecía atado con una cadena corta, sin acceso suficiente a agua, alimento ni protección frente a las condiciones climáticas.

La denuncia fue realizada mediante la aplicación AMVOZ, una herramienta utilizada en Neuquén para reportar casos de maltrato y crueldad animal.

A partir de esa presentación, intervino personal de Bienestar Animal de la Municipalidad, que realizó inspecciones durante mayo y principios de junio.

Las advertencias no fueron suficientes

Según informaron fuentes oficiales, durante las inspecciones se notificó a la propietaria de la vivienda para que modificara las condiciones de alojamiento del perro y garantizara su bienestar.

Sin embargo, las autoridades constataron que la situación continuaba prácticamente sin cambios.

Ante la persistencia del cuadro, la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales solicitó una orden de allanamiento, medida que posteriormente fue autorizada por la Justicia.

El estado del perro rescatado

Durante el operativo, los efectivos rescataron un Pitbull macho de aproximadamente dos años.

El examen veterinario determinó que el animal presentaba signos de desnutrición, bajo peso corporal y condiciones sanitarias deficientes.

Tras la evaluación médica, el perro fue trasladado a las instalaciones de Bienestar Animal de la Municipalidad de Neuquén, donde permanecerá bajo observación veterinaria hasta completar su recuperación.

Posteriormente será entregado a un adulto responsable que garantice su cuidado.

El aumento de denuncias por maltrato animal en Neuquén

El caso se suma a una problemática que viene creciendo en la provincia.

Según datos difundidos por la Fiscalía de Delitos Ambientales, entre 2025 y lo que va de 2026 se registraron más de 300 denuncias vinculadas a maltrato y crueldad animal en Neuquén. La mayoría de los casos involucra perros que carecen de alimentación, agua o resguardo adecuado.

En las últimas semanas también se registraron rescates de perros desnutridos, caballos abandonados y otros procedimientos impulsados a partir de denuncias ciudadanas.

Qué establece la Ley 14.346

La investigación se encuadra en la Ley Nacional 14.346, que sanciona los actos de maltrato y crueldad hacia los animales.

La normativa contempla penas para quienes sometan a animales a situaciones de abandono, falta de alimentación, sufrimiento innecesario o condiciones incompatibles con su bienestar.

Las denuncias pueden realizarse mediante la aplicación AMVOZ, en dependencias policiales o ante el Ministerio Público Fiscal.

Qué pasará ahora con el animal

El perro permanecerá bajo seguimiento veterinario mientras avanza la investigación judicial.

Las autoridades deberán determinar eventuales responsabilidades penales derivadas de las condiciones en las que fue encontrado el animal, mientras Bienestar Animal trabajará en su recuperación física y posterior reinserción en un entorno adecuado.