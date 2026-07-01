Un hombre de 36 años fue arrestado en Brasil tras descubrirse que planeaba asesinar a su hijo de 8 años utilizando herramientas de inteligencia artificial. La intervención oportuna de organismos internacionales y la policía brasileña evitó que se concretara el crimen en la localidad rural de Farturinha, en el estado de Espírito Santo.

El acusado utilizó plataformas digitales como un espacio para detallar los pasos de su plan. Los sistemas de seguridad de ChatGPT detectaron las amenazas explícitas contra la vida del menor y alertaron a OpenAI, que emitió una advertencia urgente. El FBI, tras recibir la notificación en Estados Unidos, trasladó rápidamente la información al Ministerio de Justicia brasileño, lo que permitió organizar un operativo policial efectivo.

Padre planeó asesinar a su hijo con ayuda de ChatGPT y fue detenido en Brasil

Las autoridades detuvieron al padre justo un día antes de la fecha prevista para cometer el asesinato. Durante la investigación, se encontraron conversaciones donde el hombre evaluaba métodos crueles como asfixia, uso de armas de fuego o envenenamiento para acabar con la vida del niño. Además, intentó contratar a un sicario por 50 mil reales, pero la oferta fue rechazada al conocer la edad de la víctima.

Los motivos desopilantes para el plan macabro

El motivo detrás del plan homicida fue evadir la cuota alimentaria que debía abonar por el menor. Las transcripciones digitales también revelaron que el hombre amenazó con realizar ataques violentos contra escuelas, iglesias y funcionarios públicos, agravando la gravedad de la situación.

La denuncia llegó a Brasil el 16 de junio y tres días después se concretó la detención preventiva del sospechoso, exactamente 24 horas antes del día fijado para el ataque. Durante los primeros interrogatorios, el detenido negó tener intención de llevar a cabo el crimen.

El detective Brenno Andrade manifestó: "Confirmó haber realizado la investigación, pero negó tener intención alguna de llevar a cabo los actos. Ahora compararemos los datos obtenidos de las conversaciones con el contenido extraído del teléfono móvil incautado. El objetivo es verificar si se llevó a cabo alguna acción efectiva para contratar a terceros o para cometer los delitos mencionados".