La brutal muerte de un perro de un escopetazo destapó un violento episodio en la zona rivereña de Roca y terminó con un allanamiento en una chacra, el secuestro de un arma de fuego y la vinculacion de un hombre a una causa vinculada al uso ilegal de armas. La investigación se puso en marcha luego de reiteradas denuncias por disparos que se escuchaban desde hacía tiempo en el sector.

Todo comenzó cuando un vecino decidió acudir a la Comisaría 48° para denunciar que desde una propiedad lindera a su chacra se escuchaban frecuentes detonaciones de arma de fuego. Según relató, los disparos no eran un hecho aislado, sino una situación que se repetía y que mantenía en alerta a quienes viven en esa tranquila zona rural de la ciudad.

A partir de esa presentación, se reunió testimonios, verificó el lugar señalado y solicitó una orden de allanamiento. Con la autorización judicial, efectivos de la Comisaría 48° del barrio Mosconi desplegaron un operativo durante la tarde de este martes para ingresar al predio investigado.

Sin embargo, lo que encontraron dentro de la propiedad confirmó el peor escenario. Los policías hallaron sin vida al perro perteneciente al vecino denunciante. Para determinar qué había ocurrido, convocaron a un médico veterinario, quien certificó que el animal presentaba lesiones letales compatibles con el impacto de un proyectil de arma de fuego, un dato que fortaleció la hipótesis investigativa.

Además, durante la requisa realizada por personal del Gabinete de Criminalística fueron secuestrados una escopeta, un cartucho intacto y dos vainas servidas. Todos esos elementos serán sometidos a pericias balísticas para establecer si guardan relación con el disparo que terminó con la vida de la mascota.

Finalmente, con los resultados del procedimiento sobre la mesa, la fiscal de turno dispuso notificar al ocupante de la vivienda por infracción al artículo 189 bis del Código Penal, mientras la causa continúa avanzando para esclarecer todas las circunstancias que rodearon el brutal ataque.