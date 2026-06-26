Imputaron al conductor alcoholizado que atropelló y mató a un motociclista en un cruce peligroso de Neuquén

La justicia neuquina imputó al conductor alcoholizado que atropelló y mató a un motociclista en el cruce de Casimiro Gómez y Pudú, el 1 de junio de 2025. Ocurrió en la madrugada en un cruce peligroso y la víctima, Matías Daniel Tribiño Maraviglia, falleció en el acto producto del impacto.

La fiscal del caso Guadalupe Inaudi formuló cargos a R. F. P, por causar la muerte del motociclista al que embistió con una camioneta Ford EcoSport, mientras conducía con exceso de velocidad y alcohol en sangre.

La fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, le atribuyó el delito de homicidio culposo agravado por exceso de velocidad y conducción imprudente.

Manejaba borracho y a alta velocidad

Según la teoría del caso, el hecho ocurrió alrededor de las 2.30 de la madrugada y en la intersección de Casimiro Gómez y Pudú. El acusado manejaba una camioneta Ford EcoSport por Casimiro Gómez en dirección sur-norte, mientras que el motociclista lo hacía por Pudú, en sentido este-oeste en una moto Yamaha 250 c.c.

“El imputado conducía con una alcoholemia de 0,80 gramos de alcohol por litro de sangre y a una velocidad mínima de 80,37 km/h, pese a aproximarse a una encrucijada urbana sin semaforización, en la que debía extremar los recaudos y adecuar la velocidad a los máximos reglamentariamente permitidos para ese tipo de cruce: 25 km/h según ley neuquina y 30 km/h según Ley Nacional de Tránsito”, explicó Inaudi.

La fiscal del caso, agregó que R. F. P “se desplazaba a una velocidad antirreglamentaria y excesiva para el cruce (triplicando la permitida en el sector por la ley local); y, además, bajo los efectos del alcohol incumpliendo la normativa vigente de alcoholemia cero de la ciudad de Neuquén”.

La camioneta Ford EcoSport involucrada en el siniestro vial que dejó un motociclista fallecido en Neuquén.

Bajo estas circunstancias, impactó la moto conducida por la víctima quien falleció de manera inmediata en el lugar y como consecuencia de politraumatismos severos.

Los abogados querellantes que representan a la familia de la víctima, adhirieron a la teoría del caso que presentaron las representantes del MPF. Por su parte, el juez de garantías quien dirigió la audiencia, Juan Guaita, avaló la formulación de cargos y fijó el plazo de investigación en cuatro meses.