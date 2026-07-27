Gonzalo Morales, jugador de Barracas Central, fue públicamente denunciado por violencia de género por su expareja, Karen, quien utilizó sus redes sociales para revelar episodios de agresiones físicas, psicológicas y verbales durante el tiempo que convivieron.

La joven confirmó que ya presentó la denuncia judicial correspondiente y explicó que decidió contar su historia públicamente para motivar a otras mujeres a no callar ante situaciones similares.

En un extenso mensaje publicado en Instagram, Karen afirmó: "Durante meses fui víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte de quien fue mi pareja hasta ayer que convivíamos, Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central". Detalló que sufrió ataques como ser "agarrada del pelo", "ahorcada", golpeada "con piñas y patadas" y amenazada de muerte.

Duros mensajes y fotos desgarradoras

Además, denunció que durante la convivencia el futbolista la encerraba en la vivienda mientras él asistía a los entrenamientos, argumentando que tenía miedo de que ella se fuera. También relató que cuando intentó denunciarlo recibió amenazas de familiares del jugador, quienes le decían que "con plata se arregla todo", que "nadie me iba a creer" y que, si hacía la denuncia, "me iban a venir a buscar".

Denuncian a Gonzalo Morales por violencia de género: su expareja hizo pública la acusación

Karen explicó que el miedo fue la razón por la cual demoró en realizar la denuncia y remarcó: "El silencio solo protege a quien ejerce la violencia, nunca a quien la sufre. Hoy elegí hablar. Y ya no tengo miedo de contar mi verdad".

En su publicación, la joven mostró imágenes donde se ven moretones visibles en su rodilla izquierda y en el ojo derecho, producto de los episodios de violencia que asegura haber padecido. También compartió conversaciones privadas con el futbolista, quien no respondió a sus reclamos, y con la madre del jugador, quien manifestó "ponerse en su lugar y sentirlo en el alma" en un diálogo fechado en mayo de este año.

Hasta el momento, ni Gonzalo Morales ni Barracas Central emitieron declaraciones públicas respecto a las acusaciones. A pesar de la denuncia, Morales fue titular en el partido del sábado ante River Plate, en el que marcó el gol que le dio la victoria 1-0 a su equipo en la primera fecha del Torneo Clausura 2026.