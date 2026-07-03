En Avellaneda, un paro docente fue convocado tras un grave episodio de violencia ocurrido en la Escuela Primaria Nº 69 de Wilde. Familiares de estudiantes ingresaron de manera violenta al establecimiento tras denunciar que un profesor de Educación Física habría manoseado a alumnas, lo que derivó en agresiones físicas a docentes y destrozos en la escuela.

Durante el ataque, la directora, la vicedirectora y otras trabajadoras de la educación fueron agredidas. La policía intervino para retirar al docente acusado y lo trasladó a una comisaría, mientras la comunidad educativa quedó conmocionada por los hechos y se suspendieron las actividades escolares habituales.

Paro como respuesta a las agresiones en una escuela de Avellaneda

En respuesta a esta situación y a otros episodios recientes de violencia en establecimientos del distrito, los gremios docentes SUTEBA, UDOCBA, FEB y AMET decidieron realizar un paro distrital en Avellaneda, exigiendo mayores medidas de protección para los trabajadores de la educación.

El sindicato SUTEBA expresó su rechazo bajo el título “Basta de violencia en las escuelas”, manifestando su “profunda preocupación” por las agresiones a docentes y auxiliares, y destacó que estos hechos “imposibilitan el normal desarrollo de la labor pedagógica”.

Paro docente en Avellaneda tras agresiones en la Escuela Primaria Nº 69 de Wilde

Además, el gremio reclamó al Estado provincial un compromiso efectivo para garantizar la seguridad en los colegios y acompañar a quienes sufren estas situaciones. Desde SUTEBA Avellaneda afirmaron que continúan brindando apoyo en cada caso y enviaron un mensaje claro a la sociedad: “Las escuelas son territorios de paz. La escuela sola no puede ni debe”.