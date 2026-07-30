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Inseguridad bonaerense

Violencia extrema en Lanús: motochorros robaron, dispararon y huyeron tras persecución en avenida Yrigoyen

Un conductor frustró un segundo asalto en plena avenida Hipólito Yrigoyen, desatando una peligrosa persecución con disparos. Los delincuentes continúan prófugos mientras las autoridades revisan cámaras y testimonios para dar con ellos.

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Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Jueves, 30 de julio de 2026 a las 11:24
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Violencia extrema en Lanús: motochorros robaron, dispararon y huyeron tras persecución en avenida Yrigoyen

Un violento episodio que generó conmoción se registró en Lanús, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, una de las principales arterias de acceso a la ciudad. Dos delincuentes armados a bordo de una motocicleta protagonizaron un raid delictivo que incluyó robos, disparos y una peligrosa persecución a plena luz del día.

Los asaltantes iniciaron su accionar al interceptar y robar una motocicleta en plena vía pública. Más adelante, intentaron un segundo robo, pero esta vez la maniobra fue frustrada por un conductor de una camioneta que intervino directamente, embistiendo o acorralando a los delincuentes para impedir el asalto.

Como en una película de persecución policial

La reacción del automovilista provocó una persecución a alta velocidad por la avenida Hipólito Yrigoyen. Durante la fuga, uno de los motochorros disparó en varias ocasiones hacia el vehículo que los seguía, generando pánico entre transeúntes, conductores y pasajeros de colectivos, quienes captaron en video el momento en que el agresor apunta y dispara en medio del tránsito.

Violencia extrema en Lanús: motochorros robaron, dispararon y huyeron tras persecución en avenida Yrigoyen

Los delincuentes, que portaban cascos y maniobraban la motocicleta con gran velocidad, intimidaron con armas de fuego cerca de locales comerciales y paradas de colectivos, aumentando la peligrosidad de la situación en una zona concurrida.

Hasta el momento, las fuerzas de seguridad no han logrado detener a los responsables, quienes lograron escapar tras el tiroteo. La fiscalía y la policía investigan el caso analizando imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas, así como testimonios de testigos, para identificar la patente del vehículo robado y la ruta de escape utilizada por los prófugos.

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