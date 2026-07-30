Un violento episodio que generó conmoción se registró en Lanús, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, una de las principales arterias de acceso a la ciudad. Dos delincuentes armados a bordo de una motocicleta protagonizaron un raid delictivo que incluyó robos, disparos y una peligrosa persecución a plena luz del día.

Los asaltantes iniciaron su accionar al interceptar y robar una motocicleta en plena vía pública. Más adelante, intentaron un segundo robo, pero esta vez la maniobra fue frustrada por un conductor de una camioneta que intervino directamente, embistiendo o acorralando a los delincuentes para impedir el asalto.

Como en una película de persecución policial

La reacción del automovilista provocó una persecución a alta velocidad por la avenida Hipólito Yrigoyen. Durante la fuga, uno de los motochorros disparó en varias ocasiones hacia el vehículo que los seguía, generando pánico entre transeúntes, conductores y pasajeros de colectivos, quienes captaron en video el momento en que el agresor apunta y dispara en medio del tránsito.

Violencia extrema en Lanús: motochorros robaron, dispararon y huyeron tras persecución en avenida Yrigoyen

Los delincuentes, que portaban cascos y maniobraban la motocicleta con gran velocidad, intimidaron con armas de fuego cerca de locales comerciales y paradas de colectivos, aumentando la peligrosidad de la situación en una zona concurrida.

Hasta el momento, las fuerzas de seguridad no han logrado detener a los responsables, quienes lograron escapar tras el tiroteo. La fiscalía y la policía investigan el caso analizando imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas, así como testimonios de testigos, para identificar la patente del vehículo robado y la ruta de escape utilizada por los prófugos.