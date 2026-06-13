Desarticularon una banda de motochorros que se movía en motos enduro en Neuquén

Un importante operativo policial permitió desarticular a una banda de motochorros que operaba en distintos sectores de la ciudad de Neuquén. Tras una serie de allanamientos simultáneos realizados durante la mañana del viernes, los investigadores secuestraron una gran cantidad de elementos que se presume fueron obtenidos en distintos robos y demoraron a varias personas vinculadas con la causa.

La investigación, impulsada por la Fiscalía de Robos y Hurtos y llevada adelante por personal de la Comisaría Segunda junto a otras unidades operativas y de investigación de la Policía del Neuquén, comenzó a partir de una serie de hechos registrados desde fines de abril. Según establecieron los investigadores, los sospechosos se movilizaban en motocicletas tipo enduro, con las que cometían robos, arrebatos en la vía pública y sustracciones de objetos desde vehículos estacionados.

La Policía realizó allanamientos simultáneos y logró secuestrar un importante botín vinculado a robos.

A partir de diversas tareas de investigación, la Policía logró identificar a los presuntos integrantes del grupo y detectar los lugares donde ocultaban los elementos robados. Esto permitió realizar allanamientos en distintos domicilios y sectores de la capital neuquina.

Durante los procedimientos se secuestró un importante botín compuesto por:

Herramientas eléctricas

Dispositivos electrónicos.

Bicicletas

Consolas de videojuegos

Teléfonos celulares

Prendas de vestir

Cascos

Documentación

Dinero en efectivo

Municiones

Un arma de aire comprimido

Una pistola con cargadores

Cuatro vehículos automotores

Otros elementos que continúan siendo analizados para determinar su procedencia

Además de los secuestros, varias personas fueron demoradas y quedaron a disposición de la Justicia. Posteriormente, los efectivos realizaron requisas sobre los vehículos incautados, donde también encontraron elementos compatibles con los utilizados en motocicletas, que serán incorporados a la investigación para determinar su relación con los hechos denunciados.