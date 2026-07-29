Un operativo de prevención realizado por personal de la Unidad 11 de la Policía de Río Negro culminó este martes por la noche con la detención de un hombre que registraba pedido de captura vigente y la notificación a otro por solicitud de paradero. El procedimiento se desarrolló alrededor de las 23:20 horas, cuando los efectivos que patrullaban la zona observaron a dos hombres caminando en actitud sospechosa en inmediaciones de las calles 30 de Octubre y José Pérez, en Río Colorado, un sector donde se refuerzan los controles preventivos por ser un punto de tránsito habitual.

Al proceder a su identificación y verificar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), constataron que uno de ellos, de 34 años, tenía un pedido de captura y detención vigente en el contexto de una causa por robo, además de una búsqueda de personas. La constatación se realizó de manera inmediata gracias al sistema digital, que permite a las fuerzas provinciales acceder a información judicial y nacional en tiempo real.

Por disposición del fiscal de turno, el hombre fue trasladado a la Comisaría 11 en calidad de detenido y quedó a disposición del Juzgado de Garantías N.º 7 de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, que había dispuesto su captura.

Mientras que el segundo identificado, de 30 años, presentaba una solicitud de paradero por comparendo. Tras ser notificado en sede policial y fijar domicilio, recuperó su libertad conforme a lo dispuesto por la autoridad competente. La intervención permitió dar cumplimiento a una medida judicial pendiente y reforzar el control sobre personas con requerimientos vigentes.