Después del encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra, la noche se tornó complicada en diferentes lugares. En Los Ángeles, se reportaron disparos en tres puntos distintos de la ciudad, dejando un saldo de cuatro personas heridas por arma de fuego, según informó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD).

Estos hechos ocurrieron en zonas concurridas donde muchas personas se encontraban tras la finalización del partido del Mundial. Los heridos fueron trasladados a varios centros hospitalarios para recibir atención médica inmediata, aunque las autoridades no han dado detalles sobre la gravedad o evolución de sus lesiones.

Cuatro heridos por disparos tras México-Inglaterra en Los Ángeles y Veracruz

Grupos armados y conflictos desatados

Al mismo tiempo, en México, se registró otro episodio de violencia armada en el estado de Veracruz. Poco después de la derrota de la selección mexicana frente a Inglaterra, un grupo armado irrumpió en un bar conocido como “El Congelador”, disparando contra los presentes y provocando múltiples heridos, algunos de ellos en estado grave.

Las autoridades de ambos países mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar si existe alguna relación entre estos incidentes violentos ocurridos tras el evento deportivo internacional.