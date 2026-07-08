La Cámara Federal de Casación Penal otorgó la prisión domiciliaria a Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) durante el kirchnerismo y uno de los arrepentidos en la causa Cuadernos. Esta decisión revierte el rechazo previo de un tribunal que había negado el beneficio.

Uberti, condenado a cuatro años de prisión por el intento de contrabando de 800.000 dólares en la valija que ingresó al país en 2007 con el venezolano Guido Antonini Wilson, había denunciado amenazas contra él y su familia, además de sufrir problemas de salud que motivaron su pedido de arresto domiciliario.

Durante su indagatoria, Uberti afirmó: “No soy traidor, pero tampoco me considero un valiente. No soy indemne y estoy sometido a una gran angustia. Me interesa decir que un arrepentido no es un traidor”. También se comprometió a ampliar su declaración ante el Tribunal Oral Federal N° 7 cuando se le autorice la prisión domiciliaria.

La resolución final del máximo tribunal penal federal

La resolución de la Sala II del máximo tribunal penal federal, firmada el martes, revocó la negativa de la jueza de ejecución Sabrina Namer, del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, que en mayo había rechazado la solicitud de Uberti.

Los abogados defensores, Silvana Stochetti y Guillermo Oscar Armani, presentaron un recurso de casación argumentando que el encierro había agravado progresivamente el estado de salud de Uberti, que tiene 68 años. El exfuncionario padece hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, temblor esencial y lumbociatalgia, además de haber desarrollado hiperglucemia durante su detención, compatible con diabetes, enfermedad que no tenía antes de ingresar a prisión.

Informes médicos y psicológicos aportados por la defensa revelaron un deterioro psíquico severo, con síntomas de angustia, pesadillas, insomnio y un estado constante de terror. Los peritajes del Cuerpo Médico Forense indicaron que su condición de arrepentido generó un cuadro de estrés e hipervigilancia extrema por temor a su seguridad personal.

Además, las medidas de resguardo especial aplicadas por el Servicio Penitenciario Federal implicaron un aislamiento casi absoluto, sin acceso a luz natural, salidas al aire libre ni actividades recreativas o educativas, lo que empeoró aún más su salud.

El fiscal general ante la Cámara de Casación, Mario Villar, dictaminó a favor de conceder la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, destacando que el tribunal de primera instancia había rechazado el beneficio sin contar con estudios cardiológicos completos para evaluar la gravedad real de su estado.

Los jueces de la Sala II, Guillermo J. Yacobucci, Angela E. Ledesma y Alejandro W. Slokar, coincidieron en que, dado el consenso entre la defensa y la fiscalía, el tribunal debe respetar ese criterio, siempre que no sea arbitrario o ilegal. La mayoría dispuso que la medida se haga efectiva una vez que la jueza Namer verifique la correcta colocación de la tobillera electrónica.

Prisión domiciliaria a Claudio Uberti por amenazas y problemas médicos

Por su parte, el juez Slokar propuso que el caso vuelva al tribunal de origen para que se pronuncie nuevamente sobre la medida.

Uberti será trasladado desde el Hospital Penitenciario de Ezeiza a su domicilio para cumplir el resto de la condena bajo vigilancia electrónica, una vez que se concrete la colocación de la tobillera.