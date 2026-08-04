Micaela Albornoz, la mujer de 32 años que estuvo desaparecida desde el 24 de junio, fue hallada en Florianópolis, Brasil, según confirmó el gobierno de Santa Fe. La joven, que había salido de su hogar en el barrio Tablada de Rosario y desapareció ese mismo día, se encuentra en buen estado de salud y actualmente está en el Consulado Argentino en esa ciudad brasileña.

El rastreo de Micaela abarcó distintas provincias argentinas, incluyendo Córdoba y Santiago del Estero, donde se habían detectado movimientos y registros de su presencia. A lo largo de la búsqueda, se realizaron varias movilizaciones y reclamos por parte de familiares y amigos, quienes alertaron sobre su situación y pidieron colaboración para su aparición.

Virginia Coudannes, vocera del gobierno provincial, informó que la joven llegó al consulado solicitando ayuda para trasladarse a San Pablo, presentando el DNI de una vecina que estaba siendo monitoreado por el Ministerio de Justicia y Seguridad. "Esto permitió su identificación, que luego fue corroborada mediante sus huellas dactilares", explicó Coudannes, quien confirmó que tras el hallazgo el caso quedó en manos de la Justicia para definir los pasos a seguir y garantizar la seguridad de Micaela.

La preocupación fue más intensa por sus problemas de salud mental

La desaparición de Micaela comenzó el 24 de junio, cuando salió de su casa en Becquer al 500 bis y perdió contacto con su familia. Se supo que padecía problemas de salud mental y había estado internada, lo que generó preocupación adicional. Durante la búsqueda, la familia recibió llamadas extorsivas que simulaban ser secuestradores, aumentando la tensión y el temor.

En distintas etapas, se registraron avistajes y hallazgos relacionados con Micaela. Una vecina la vio en Rosario y se encontraron prendas en el Parque de la Independencia, lo que llevó a la familia a suponer que podría haber estado involucrada en una red de trata de personas. Además, se detectaron movimientos bancarios y la joven fue demorada brevemente por la policía en Córdoba antes de ser liberada y continuar su viaje.

Tras 40 días desaparecida, hallan a Micaela Albornoz en Florianópolis, Brasil

El 28 de julio, Micaela compró pasajes de colectivo con el DNI falso de una vecina, con destino a Santiago del Estero, aunque también se investiga un posible viaje previo a Entre Ríos. Finalmente, tras cruzar la frontera, se presentó en el consulado argentino en Florianópolis, donde fue identificada y asistida.

La familia expresó alivio tras confirmarse que Micaela está viva y en buenas condiciones. La Justicia continúa analizando las circunstancias de su desaparición y los pasos para su traslado y reencuentro familiar.