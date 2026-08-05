El influencer César Gastélum fue asesinado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo en el estacionamiento de un KFC ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa.

El ataque se produjo alrededor de las 20:15 horas sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, casi en la esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, muy cerca del edificio de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE). Dos sujetos en motocicleta se acercaron al lugar, y uno de ellos disparó a corta distancia en la cabeza de Gastélum con un arma corta antes de huir.

Presenciar la muerte, así fue lo que pasó con los dos acompañantes

El influencer estaba acompañado por dos colaboradores que resultaron ilesos pero quedaron en estado de shock tras presenciar el homicidio. Los agresores vestían pantalón de mezclilla, uno con playera gris y otro con playera negra, y portaban cascos de colores naranja y oscuro. La motocicleta en la que se desplazaban era una Honda tipo enduro, blanca con rojo y negro.

El asesinato quedó registrado en video por las cámaras de los acompañantes de César Gastélum, así como por las cámaras de videovigilancia del lugar, y el material se difundió rápidamente en redes sociales.

Asesinan a balazos al influencer César Gastélum durante transmisión en vivo en Culiacán

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Policía Estatal y Ejército Mexicano acordonaron la zona y realizaron las diligencias periciales correspondientes. Los restos del influencer fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia, mientras que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación. Hasta el momento no hay detenidos ni se ha dado a conocer una línea oficial de investigación.

Un video adicional mostró que minutos antes del ataque la motocicleta con los agresores ya había pasado por el lugar. En la transmisión en vivo se escucha a uno de los acompañantes decir “vámonos, chicos” y otro responder “no, la moto, la moto”, seguido de una advertencia: “no, oiga, me sentí bien mal. No, no, no, oiga, esos chavalos me dan miedo”.

César Gastélum era un conocido creador de contenido con más de 577 mil seguidores en TikTok y más de 22.2 millones de “me gusta”. En Instagram contaba con 116 mil seguidores y en YouTube tenía un canal con más de 16,200 suscriptores y 199 videos dedicados a vlogs, sketches, reacciones y videojuegos.

Su contenido incluía caracterizaciones de personajes como “Profe Alducin” y “Padre”, covers musicales y transmisiones temáticas en la plataforma Kick bajo el alias “compasexor”.

Gastélum tenía vínculos con Leovardo Aispuro, “El Gordo Peruci”, otro influencer asesinado en Sinaloa. En diciembre de 2024, publicó una foto en la tumba de Aispuro con un mensaje de despedida.

Con su muerte, suman al menos diez influencers asesinados en Sinaloa en el contexto de disputas internas del Cártel de Sinaloa, entre ellos Juan Carlos “El Chilango”, Miguel Vivanco “El Jasper” y otros creadores de contenido.

Tras el crimen, circuló la versión de que César Gastélum era hermano de Ana Gastélum, esposa del hermano del influencer Markitos Toys, pero no hay evidencia que confirme esta relación familiar. Ana Gastélum publicó horas después en Instagram una historia dedicada a sus hermanas, sin hacer referencia al asesinato.