Abandonaron el auto y salieron corriendo

El procedimiento comenzó durante la mañana de este lunes, cuando efectivos de la Comisaría Quinta interceptaron un Fiat Cronos bordó que registraba un pedido de secuestro vigente en la provincia de Río Negro.

En el vehículo viajaban tres personas, que al advertir la presencia policial abandonaron el rodado y escaparon a pie.

Uno de los involucrados logró alejarse y subió a un colectivo de la línea 2, que se dirigía hacia Centenario.

El seguimiento permitió ubicarlo

La fuga continuó dentro del transporte público, pero el Centro de Monitoreo logró establecer el recorrido del colectivo y orientar el despliegue de los efectivos.

El hombre fue demorado y trasladado a la Comisaría Quinta.

Al mismo tiempo, personal de Análisis Criminal aportó información que permitió confirmar que las características y la vestimenta del sospechoso coincidían con las descriptas por los policías que habían intervenido inicialmente.

Con esos datos, efectivos de la Comisaría Cuarta y de la División Motorizada del DeMoSe se dirigieron hacia la zona de la Plaza de las Banderas.

Bajó del colectivo y volvió a correr

El hombre descendió del colectivo en inmediaciones de la plaza y nuevamente intentó escapar.

Esta vez no logró llegar lejos. Los efectivos consiguieron localizarlo y demorarlo, para luego trasladarlo a la Comisaría Quinta.

La búsqueda se concentró en inmediaciones de la Plaza de las Banderas.

Quedó a disposición de la Justicia

El hombre quedó a disposición de la autoridad judicial, que deberá avanzar con las diligencias correspondientes para determinar su situación y su presunta vinculación con el automóvil requerido.

El operativo fue posible a partir de la intervención coordinada de Comisaría Quinta, Comisaría Cuarta, la División Motorizada del DeMoSe, el Centro de Monitoreo y Análisis Criminal.